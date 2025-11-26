Logo Auto-Medienportal
Von Nissan zurück zu Peugeot

aum – 26. November 2025

Vincent Ricoux wird zum 1. Januar 2026 Managing Director für Peugeot in Deutschland. Er war zuletzt Geschäftsführer von Nissan Deutschland und kehrt zu seinem alten Arbeitgeber zurück.

Vincent Ricoux begann seine Karriere bei Peugeot. Er war für die Marke er unter anderem in den Niederlanden, in China und in der Türkei tätig, bevor er 2013 zu Nissan in die Europazentrale nach Montigny (Paris) wechselte. Dort leitete Ricoux zunächst das Marketing für die Region Central & Eastern Europe, bevor er 2018 er die Leitung der Marketingabteilung von Nissan Center Europe in Brühl übernahm und verantwortete später die Vertriebsaktivitäten. 2022 wurde er Geschäftsführer von Nissan.

In seiner neuen Aufgabe berichtet Vincent Ricoux an Opel-Chef Florian Huettl, der zugleich Managing Director Stellantis Germany ist. (aum)


Vincent Ricoux.

Vincent Ricoux.

Vincent Ricoux.

Vincent Ricoux.

