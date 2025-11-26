Benzin und Diesel rücken immer näher zusammen

Der Rohölpreis ist zwar im Vergleich zur vergangenen Woche spürbar gesunken, doch dies kommt an den Zapfsäulen der Tankstellen bislang kaum an. Das ergibt die aktuelle Auswertung der Kraftstoffpreise durch den ADAC. Ein Liter Super E10 ist im bundesweiten Mittel gegenüber der Vorwoche 0,3 Cent günstiger geworden und kostet aktuell 1,682 Euro. Ganz anders die Preisentwicklung beim Diesel: Der Preis für einen Liter liegt derzeit im Schnitt bei 1,654 Euro – das ist ein Plus von 2,1 Cent.

Damit rücken beide Sorten immer näher zusammen. Derzeit ist ein Liter Super E10 nur noch 2,8 Cent teurer als ein Liter Diesel, und das, obwohl auf Benzin rund 20 Cent mehr Steuern anfallen. Vereinzelt gab es auch schon Tankstellen, wo der Unterschied zeitweise nur noch einen Cent betrug.



Entscheidend für die Entwicklung der Kraftstoffpreise ist in erster Linie der Rohölpreis. Und der ist in den vergangenen Tagen um drei 62 US-Dollar pro Barrel gesunken. Das schlägt sich jedoch nicht in spürbar niedrigeren Spritpreisen nieder. Zum Vergleich: Am 1. August 2025 war Super E10 auf einem vergleichbaren Preisniveau, Rohöl kostete damals aber auch rund 70 US-Dollar, war somit um rund acht US-Dollar teurer. Laut ADAC ist dies ein Beleg dafür, dass Tanken zurzeit deutlich überteuert ist. (aum)



