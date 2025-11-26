En miniature: Die Modellauto-Oscars gehen an...

Zum mittlerweile 35. Mal haben die Leser der Zeitschrift „Modell Fahrzeug“ die ihrer Meinung nach besten Miniaturfahrzeuge des Jahres gewählt. Die Spannbreite reicht vom Audi Quattro Sport im Maßstab 1:87 bis hin zur RC-Ausgabe des Audi 90 Quattro Racing als Riesenbausatz in 1:8. On top wurde erneut auch „das Supermodell“ des Jahres gekürt. Der Titel ging an die 18-fache Verkleinerung des Porsche 911 GT3 R DTM „Tim Heinemann“ von Werk 83 zum Preis von 79,95 Euro (Kategorie: 1:18 aktuell). Die gerne als „Modellauto-Oscar“ bezeichneten Preise wurden heute Vormittag im PS Speicher im niedersächsischen Einbeck vergeben.
Die weiteren Modellfahrzeuge des Jahres 2025 sind:
- Audi Quattro Sport von Schuco (Kategorie: 1:87 Pkw Klassik, 14,95 Euro)
- 2023er Porsche 9111 RSR „Iron Dames“, Spark (1:87, Pkw aktuell)
- Unimog 406 Zweiwegefahrzeug, Schuco (1:87 Nutzfahrzeuge, 24,95 Euro)
- Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut, Schuco (1:43, Großserie Klassik, 79,95 Euro)
- Porsche 911 GT3 R DTM Tim Heinemann, Ixo/CK-Modelcars (1:43 Großserie aktuell, 69,95 Euro)
- VW T1 „Käfer“, Schuco (1:43 Nfz., 59,95 Euro)
- Mercedes-Benz 770 Cabriolet, Matrix Scale Models (1:43 Kleinserie, 105 Euro)
- NSU Superlux in 1:10, Schuco (Zweiräder, 79,95 Euro)
- 2022er Deutz-Fahr 9340, Schuco (1:32 Landwirtschaft, 79,95 Euro)
- BMW 325i DTM „Jägermeister“, Werk 83 (1:18 Klassik, 79,95 Euro)
- Unimog 406 Cabriolet, Schuco (1:18 Nutzfahrzeuge,129 Euro)
- Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 „Senna“ in 1:64, Mini GT (1:24 und kleiner, 18,95 Euro)
- 1991er Mazda 878 B Le-Mans-Sieger in 1:12, Werk 83 (größer als 1:24)
- Ferrari 250 GTO Breadvan in 1:87, MTM (Modellbau kleiner als 1:24)
- Audi Ur-Quattro, Revell (Modellbau Pkw 1:24/25, 31,49 Euro)
- Gordini-Set, Heller (Modellbau Nfz. 1:24/25, 59,99)
- Lancia Stratos Rallye in 1:12, Italeri (Modellbau div. Maßstäbe, 185 Euro)
- Porsche 911 GT3 RS in 1:24, Maisto Tech, sowie Mercedes-Benz LP Hängerzug in 1:87, Carson (RC: Elekro Economy, 28,90 Euro / 139,99 Euro)
- Audi 90 Quattro Racing in 1:10, Tamiya (RC: Electro Business)
- Ferrari 246 SP Graf Berghe von Trips, Modelant Slotcars (Slotracing 1:32, 275 Euro)
- BMW M1 „Meisterfoto“, Carrera (Slotracing 1:24, 104,99 Euro)
Zur „Top-Marke“ in der Kategorie Fertigmodell wurde CMC gekürt, bei den Bausätzen lag Revell vorne, den Sieg bei den RC-Anbietern holte sich Tamiya, und beim Slotracing gewann Carrera. Porsche wurde zum wiederholten Mal zur „Top-Vorbildmarke“ gewählt.
Der Innovationspreis ging in diesem Jahr an den Gastgeber, den PS Speicher. Dort wurde parallel zur Veranstaltung die neue Sammlung Modellfahrzeuge mit rund 8000 Ausstellungsstücken eingeweiht – und gleich ausgezeichnet.
Einen ausführlichen Bericht mit Fotos aller Siegermodelle liefert die Zeitschrift
„Modell Fahrzeug“ aus dem Delius-Klasing-Verlag in Heft 1/2026, das am 5. Dezember 2025 erscheint. (aum)
Mehr zum Thema: Modellfahrzeuge des Jahres
Teile diesen Artikel: