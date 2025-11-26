Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

En miniature: Die Modellauto-Oscars gehen an...

aum – 26. November 2025

Zum mittlerweile 35. Mal haben die Leser der Zeitschrift „Modell Fahrzeug“ die ihrer Meinung nach besten Miniaturfahrzeuge des Jahres gewählt. Die Spannbreite reicht vom Audi Quattro Sport im Maßstab 1:87 bis hin zur RC-Ausgabe des Audi 90 Quattro Racing als Riesenbausatz in 1:8. On top wurde erneut auch „das Supermodell“ des Jahres gekürt. Der Titel ging an die 18-fache Verkleinerung des Porsche 911 GT3 R DTM „Tim Heinemann“ von Werk 83 zum Preis von 79,95 Euro (Kategorie: 1:18 aktuell). Die gerne als „Modellauto-Oscar“ bezeichneten Preise wurden heute Vormittag im PS Speicher im niedersächsischen Einbeck vergeben.

Die weiteren Modellfahrzeuge des Jahres 2025 sind:

- Audi Quattro Sport von Schuco (Kategorie: 1:87 Pkw Klassik, 14,95 Euro)
- 2023er Porsche 9111 RSR „Iron Dames“, Spark (1:87, Pkw aktuell)
- Unimog 406 Zweiwegefahrzeug, Schuco (1:87 Nutzfahrzeuge, 24,95 Euro)
- Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut, Schuco (1:43, Großserie Klassik, 79,95 Euro)
- Porsche 911 GT3 R DTM Tim Heinemann, Ixo/CK-Modelcars (1:43 Großserie aktuell, 69,95 Euro)
- VW T1 „Käfer“, Schuco (1:43 Nfz., 59,95 Euro)
- Mercedes-Benz 770 Cabriolet, Matrix Scale Models (1:43 Kleinserie, 105 Euro)
- NSU Superlux in 1:10, Schuco (Zweiräder, 79,95 Euro)
- 2022er Deutz-Fahr 9340, Schuco (1:32 Landwirtschaft, 79,95 Euro)
- BMW 325i DTM „Jägermeister“, Werk 83 (1:18 Klassik, 79,95 Euro)
- Unimog 406 Cabriolet, Schuco (1:18 Nutzfahrzeuge,129 Euro)
- Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 „Senna“ in 1:64, Mini GT (1:24 und kleiner, 18,95 Euro)
- 1991er Mazda 878 B Le-Mans-Sieger in 1:12, Werk 83 (größer als 1:24)
- Ferrari 250 GTO Breadvan in 1:87, MTM (Modellbau kleiner als 1:24)
- Audi Ur-Quattro, Revell (Modellbau Pkw 1:24/25, 31,49 Euro)
- Gordini-Set, Heller (Modellbau Nfz. 1:24/25, 59,99)
- Lancia Stratos Rallye in 1:12, Italeri (Modellbau div. Maßstäbe, 185 Euro)
- Porsche 911 GT3 RS in 1:24, Maisto Tech, sowie Mercedes-Benz LP Hängerzug in 1:87, Carson (RC: Elekro Economy, 28,90 Euro / 139,99 Euro)
- Audi 90 Quattro Racing in 1:10, Tamiya (RC: Electro Business)
- Ferrari 246 SP Graf Berghe von Trips, Modelant Slotcars (Slotracing 1:32, 275 Euro)
- BMW M1 „Meisterfoto“, Carrera (Slotracing 1:24, 104,99 Euro)

Zur „Top-Marke“ in der Kategorie Fertigmodell wurde CMC gekürt, bei den Bausätzen lag Revell vorne, den Sieg bei den RC-Anbietern holte sich Tamiya, und beim Slotracing gewann Carrera. Porsche wurde zum wiederholten Mal zur „Top-Vorbildmarke“ gewählt.

Der Innovationspreis ging in diesem Jahr an den Gastgeber, den PS Speicher. Dort wurde parallel zur Veranstaltung die neue Sammlung Modellfahrzeuge mit rund 8000 Ausstellungsstücken eingeweiht – und gleich ausgezeichnet.

Einen ausführlichen Bericht mit Fotos aller Siegermodelle liefert die Zeitschrift
„Modell Fahrzeug“ aus dem Delius-Klasing-Verlag in Heft 1/2026, das am 5. Dezember 2025 erscheint. (aum)

Mehr zum Thema:

Bilder zum Artikel
Supermodell des Jahres 2025: Porsche 911 GT3 R DTM Tim Heinemann von Werk 83 (1:18).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Audi Quatrro Sport Rallye von Schuco (1:87).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Porsche 911 RSR „Iron Dames“ von Spark (1:87).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Unimog 406 Zweiwegefahrzeug von Schuco (1:87).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut von Schuco (1:43).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Porsche 911 GT3 R DTM Tim Heinemann von Ixo/CK-Modelcars (1:43).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: VW T1 „Käfer“ von Schuco (1:43).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Mercedes-Benz 770 Cabriolet von Matrix Sclae Models (1:43).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: NSU Superlux von Schuco (1:10).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Deutz-Fahr 9340 (1:32).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: BMW 325i „Jägermeister“ von Werk 83 (1:18).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Unimog 406 Cabriolet von Schuco (1:18).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 „Senna“von Mini GT (1:64).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Mazda 878 B Le Mans 1991 von Werk 83 (1:12).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Ferrari 250 GTO Breadvan von MTM (1:87).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Audi Ur-Quattro von Revell (1:24).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Gordini-Set von Heller (1:24).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Lancia Strotos Rallye von Italeri (1:12).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: RC Porsche 911 GT3 RS von Maisto Tech (1:24).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: RC Merceds-Benz LP Hängerzug voin Carson Modellsport (1:87).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: RC Audi 90 Quattro Racing von Tamiya (1:8).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Slotcar Ferrari 246 SP Graf Berghe von Trips von Modelant Slotcars (1.32).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Modellfahrzeug des Jahres 2025: Slotcar BMW M1 „Meisterfoto“ von Carrera (1:24).

Photo: Delius Klasing/Hersteller via Autoren-Union Mobilität

Der Innovationspreis der Leserwahl „Modellfahrzeug des Jahres“ ging an den PS Speicher in Einbeck für die neu eröffnete Sammlung mit rund 8000 Modellautos.

Photo: Delius Klasing via Autoren-Union Mobilität

Top-Vorbildmarke 2025 für die Leser der Zeitschrift „Modell Fahrzeug“ ist Porsche.

Photo: Delius Klasing via Autoren-Union Mobilität

