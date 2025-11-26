Der BMW Z4 verabschiedet sich

BMW läutet die Last Order für den Z4 ein. Im März läuft die Produktion der Baureihe nach dann 24 Jahren und drei Generationen aus. Zuvor kann ab Ende Januar für kurze Zeit der Roadster noch als „Final Edition“ in allen Motorisierungen und exklusiver Außenlackierung Frozen Matt Black mit der M-Hochglanz-Shadowline bestellt werden. Ein weiteres Merkmal der Abschiedsauflage ist die M-Sportbremse in Rot hochglänzend.

Im Interieur ziehen sich rote Kontrastnähte durch die Instrumententafel, die Mittelkonsole, die Türverkleidungen und die Leder-Alcantara-Sportsitze sowie über das M-Alcantara-Lenkrad. Spezifisch gravierte Einstiegsleisten runden die Exklusivität ab.



Die Editionsausstattung wird für alle Modelle unabhängig von der Wahl des Getriebes angeboten und kostet 4200 Euro. Voraussetzung ist das M-Sportpaket, das beim BMW Z4 s-Drive30i und M40i Teil der Serienausstattung ist. Beim s-Drive20i beläuft sich der Aufpreis auf 7400 Euro, da das M-Sportpaket in dieser Motorisierung nicht zur Serienausstattung gehört und im Rahmen der Final Edition mit dem üblichen Aufpreis von 3200 Euro hinzugebucht wird. (aum)



