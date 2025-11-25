Das Charity-Car des AvD animiert 5500 Spender

Mit einem Charity-Car hat sich der Automobilclub von Deutschland in diesem Jahr am „Wir helfen Kindern“-Spendenmarathon von RTL beteiligt. Gemeinsam mit dem Partnern „Nationalen Automuseum – The Loh Collection“ und Walkenhorst Motorsport“ wurde mit einem Aston Martin Vantage GT3 zu Spenden aufgerufen. Wer 30 oder mehr Euro zu der RTL-Aktion beisteuerte, hatte die Gelegenheit sich mit seinem Namen auf der von JP Performance bunt gestalteten Karosserie zu verewigen. Auf der eigens dafür eingerichteten Website avd-charity-car.de wurden so fast 5500 Spender mobilisiert.

Das AvD-Charity-Car wurde auf diversen Automobilveranstaltungen gezeigt. Häufig war Ex-Rennfahrer und Formel-1-Experte Christian Danner als Präsentator vor Ort und steuerte den Wagen auch beim Bergrennen Eichenbühl sowie bei einer Etappe der AvD-Histo-Tour. Beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring erreichte der Aston Martin unter 134 Startern den 31. Platz und wurde Zweiter in seiner Klasse.





Nach der Spendenaktion, bei der über 23 Millionen Euro für hilfsbedürftige Kinder gesammelt wurden, kommt der Vantage GT3 nun als Ausstellungsstück mit den Unterschriften der Spender ins Nationale Automuseum im hessischen Dietzhölztal. (aum)



