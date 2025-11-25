Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Nissan Deutschland unter neuer Führung

aum – 25. November 2025

Pascal Michaeli (51) wird zum 1. Dezember neuer Geschäftsführer der Nissan Deutschland GmbH. Er übernimmt Pascal Michaeli die Position von Vincent Ricoux, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen innerhalb der Automobilbranche zu widmen.

Pascal Michaeli ist Vertriebsprofi. Nach mehreren Stationen im Vertrieb bei Toyota Deutschland und bei MAN Nutzfahrzeuge kam der Diplom-Kaufmann im Mai 2017 zunächst als Regionaldirektor zu Nissan Deutschland. Ab 2018 verantwortete Michaeli zunächst drei Jahre den Vertrieb, bevor er vier Jahre die Bereiche Händlernetzentwicklung und Qualität leitete. Zuletzt war Pascal Michaeli als Director Sales and Dealer Network Development tätig. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Pascal Michaeli.

Pascal Michaeli.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Pascal Michaeli.

Pascal Michaeli.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Pascal Michaeli.

Pascal Michaeli.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Nissan setzt bei der Fahrzeugentwicklung auch auf Künstliche Intelligenz.
Nissan nutzt KI bei der Fahrzeugentwicklung
Silence S04 L6e Unico.
Nissan erleichtert den Mobilitätseinstieg
Nissan.
Nissan stockt die Garantie auf bis zu zehn Jahre auf
Nissan Patrol.
Nissan fährt in Tokio groß auf
Nissan unterstützt 2025 erneut die Icon League.
Nissan und die Icon League starten in die dritte Saison

Audio

Geheimtipp Arizona -Chiricahua National Monument, Route 66 Ausstellung und neue Monument Valley Touren

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren