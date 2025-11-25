Nissan Deutschland unter neuer Führung

Pascal Michaeli (51) wird zum 1. Dezember neuer Geschäftsführer der Nissan Deutschland GmbH. Er übernimmt Pascal Michaeli die Position von Vincent Ricoux, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen innerhalb der Automobilbranche zu widmen.

Pascal Michaeli ist Vertriebsprofi. Nach mehreren Stationen im Vertrieb bei Toyota Deutschland und bei MAN Nutzfahrzeuge kam der Diplom-Kaufmann im Mai 2017 zunächst als Regionaldirektor zu Nissan Deutschland. Ab 2018 verantwortete Michaeli zunächst drei Jahre den Vertrieb, bevor er vier Jahre die Bereiche Händlernetzentwicklung und Qualität leitete. Zuletzt war Pascal Michaeli als Director Sales and Dealer Network Development tätig. (aum)



