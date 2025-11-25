Logo Auto-Medienportal
Mercedes schiebt den Shooting Brake nach

aum – 25. November 2025

Nach der Limousine kommt der elektrische CLA von Mercedes-Benz jetzt auch als Shooting Brake. Versprochen werden Reichweiten von bis zu fast 770 Kilometern. Dank 800-Volt-Architektur soll im Idealfall in zehn Minuten Strom für bis zu 315 Kilometer nachgeladen werden können. Das 200 kW (272 PS) und 335 Newtonmeter starke Einstiegsmodell CLA 250+ Shooting Brake mit EQ-Technologie (wie sich Mercedes etwas umständlich bei den Elektromodellen ausdrückt) wird zu Preisen ab 57.096 Euro angeboten. Spitzenmodell ist der zweimotorige, allradgetriebene CLA 350 4-Matic mit einer Leistung von 260 kW (371 PS) und einem Drehmoment von 515 Nm. Er kostet ab 61.653 Euro und bietet etwa 20 Kilometer weniger Normreichweite.

Der CLA Shooting Brake EQ verfügt über eine Lithiumionen-Batterie mit einem nutzbaren Energieinhalt von 85 Kilowattstunden und bieten zwischen 405 und 1290 Liter Kofferraumvolumen im Heck. Dazu kommt ein vorderes Staufach (Frunk) mit 101 Litern Fassungsvermögen unter der Fronthaube. Die maximale Anhängelast beträgt bis zu 1,8 Tonnen. Serienmäßig sind unter anderem die Dachreling und ein Glasfestdach. Der CLA 250+ beschleunigt in 6,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h, der 350 4-Matic in fünf Sekunden. Sie erreichen jeweils eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h. (aum)

