Der HU-Bericht wird digital

aum – 25. November 2025

Die Digitalisierung schreitet voran: Nach dem Kfz-Schein ist nun der Bericht der Hauptuntersuchung an der Reihe. Ab sofort können Fahrzeughalter die HU-Daten online beim Kraftfahrt-Bundesamt abrufen und teilen. Verfügbar ist der so genannte Digitale Untersuchungsbericht (DUB) für alle ab heute vorgenommenen Hauptuntersuchungen. Ältere TÜV-Prüfungen werden nicht digitalisiert.

Der Bericht kann über einen QR-Code, einen Link oder manuell über die Internetseite des KBA abgerufen werden. Die Zugriffsdaten bestehen aus der Nummer des Untersuchungsberichts, der Schlüsselnummer der Prüforganisation und einer Identifikationsnummer.

Der DUB kann auch an Dritte weitergegeben werden, beispielsweise beim Fahrzeugverkauf. Der DUB ist auf Deutsch und Englisch verfügbar, wobei aus technischen Gründen nicht alle die relevanten Inhalte vollständig auf Englisch erläutert werden können. (aum)

Der DUB ist nicht Bestandteil der i-Kfz-App für den Fahrzeugschein und kann deshalb unabhängig davon genutzt werden. (aum)

Hauptuntersuchung bei der GTÜ.

Hauptuntersuchung bei der GTÜ.

Photo: Auto-Medienportal.Net/GTÜ

