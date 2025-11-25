Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Bürger gestalten Verkehrssicherheitskampagne mit

aum – 25. November 2025

Das Bundesverkehrsministerium und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat gehen bei der Kampagne „Runter vom Gas“ neue Wege: Erstmals können Bürger aktiv an den Botschaften und Bildmotiven der rund 700 Autobahnplakate mitwirken. Heute startet dazu unter www.runtervomgas.de/autobahnplakate2026 eine Online-Abstimmung.

Unangepasste Geschwindigkeit, mangelnder Abstand, Ablenkung und Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss: Im ersten Schritt können die Teilnehmer darüber abstimmen, welche der häufigen Unfallursachen sie besonders problematisch finden und eine eigene Botschaft an die anderen Autofahrer übermitteln. Die Auswertung der Umfrage dient dann als Grundlage für die Entwicklung der Plakatmotive. In einer später folgenden zweiten Phase können die Bürger dann ebenfalls online über die fertig gestalteten Plakatmotive abstimmen, die ab Frühjahr 2026 an den Autobahnen hängen werden. (aum)

Bilder zum Artikel
Plakat der „Runter vom Gas“-Kampagne 2025.

Photo: DVR/BMDV via Autoren-Union Mobilität

Plakat der „Runter vom Gas“-Kampagne 2025.

Photo: DVR/BMDV via Autoren-Union Mobilität

Plakat der Verkehssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ (älteres Motiv).

Photo: DVR via Autoren-Union Mobilität

Plakat der Verkehssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ (älteres Motiv).

Photo: DVR via Autoren-Union Mobilität

