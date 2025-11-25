Logo Auto-Medienportal
282 Menschen starben im Straßenverkehr

aum – 25. November 2025

Im September sind in Deutschland 282 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen. Das waren 14 Personen mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Rund 35.100 Menschen wurden verletzt, das sind annähernd so viele wie im September 2024 (35.200 Verletzte). Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, wurden der Polizei insgesamt etwa 216.500 Verkehrsunfälle gemeldet, das waren ein Prozent bzw. 1300 mehr als im Vorjahresmonat.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden 1,84 Millionen Straßenverkehrsunfälle erfasst. Das ist ein leichter Rückgang um ein Prozent (minus 26.400) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Darunter waren 224.000 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 2148 Menschen getötet wurden. Damit blieb sowohl die Zahl der Verkehrstoten als auch die Zahl der Unfälle mit Personenschaden im Vergleich zu 2024 in etwa gleich, während etwa ein Prozent weniger Verletzte gezählt wurden. Ihre Zahl um 2800 Personen auf 278 600. (aum)

Verkehrsunfall mit Radfahrer.

Verkehrsunfall mit Radfahrer.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Deutscher Verkehrssicherheitsrat

