Jon Nelson kehrt zu Stellantis zurück

aum – 24. November 2025

Jon Nelson wird im Januar 2026 zu Stellantis zurückkehren und die neu geschaffene Position des Head of Stellantis Financial Services and Leasing Companies übernehmen.

Jon Nelson bringt umfassende globale Erfahrung in Finanztransformation, Kapitalmärkten und Automobilfinanzierung mit. Seit 2024 ist er Partner im US-amerikanischen Unternehmensberatungsbereich von PwC. Zuvor war Nelson als Finanzleiter für Produktplanung, Kapitalallokation und Synergien schon einmal bei Stellantis. Während seiner gesamten Tätigkeit im Unternehmen hatte er verschiedene Führungspositionen im Bereich Buchhaltung und Controlling inne. In seiner neuen Funktion berichtet er an CFO Joao Laranjo. (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

Jon Nelson.

Jon Nelson.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

