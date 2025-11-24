Citroën schafft eine neue Führungsposition

Anne Fenninger wird Leiterin der Globalen Kundenzufriedenheit bei Citroën. Die Position wurde neu geschaffen.

Anne Fenninger ist Absolventin der ESCP Business School in Paris. Ihre berufliche Laufbahn begann sie 1998 bei Peugeot, wo sie verschiedene Positionen im Bereich Parts & Service bekleidete, bevor sie 2006 Kommunikationsmanagerin für die Märkte Spanien, Italien und Deutschland wurde. 2008 übernahm sie die Verantwortung als Online- und Offline-Managerin und steuerte die internationale Digitalstrategie der Marke. 2012 wechselte sie als Digital Strategy Manager zum französischen Regierungsinformationsdienst SIG (Service d’Information du Gouvernement). 2014 wurde Fenninger Head of Sales Funnel & Digital Manager bei DS Automobiles. Seit 2018 hat sie verschiedene konzernweite Leitungsfunktionen inne – darunter als Head of Training, Head of Data and Software Academy sowie aktuell als Marketing Director für Connected Services.



In ihrer neuen Funktion berichtet sie direkt an Citroën-Chef Xavier Chardon. (aum)