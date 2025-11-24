Stauprognose: Zum 1. Advent nimmt der Verkehr zu

Zum ersten Adventswochenende (28.–30.11.) rechnet der ADAC mit deutlich mehr Staus auf Deutschlands Straßen als an den vergangenen Wochenenden. Obwohl weder Ferien noch regionale Feiertage anstehen, müssen sich Autofahrer auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und zahlreiche Verzögerungen einstellen. Die werktäglichen Staubelastungen gehören weiterhin zu den höchsten des Jahres und auch am Wochenende ist aufgrund der beginnenden Vorweihnachtszeit mit volleren Straßen zu rechnen. Erschwerend kommen winterliche Witterungsbedingungen hinzu: Nebel, überfrierende Nässe, Schneefall und frühe Dunkelheit sowie zahlreiche Baustellen beeinträchtigen vielerorts den Verkehrsfluss. Mit der Eröffnung der Weihnachtsmärkte muss zudem in vielen Innenstädten mit Straßensperrungen, wenigen Parkmöglichkeiten sowie erhöhtem Anreise- und Einkaufsverkehr gerechnet werden.

Der ADAC erwartet erhöhte Staugefahr am Freitag zwischen 13 und 18 Uhr, am Samstag zwischen 8 und 17 Uhr sowie am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr. Auf den großen Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen sind längere Verzögerungen wahrscheinlich. Betroffen dürften unter anderem folgende Strecken sein:

- A 1 Osnabrück - Dortmund

- A 2 Oberhausen - Hannover

- A 3 Würzburg - Oberhausen

- A 4 Dresden - Olpe

- A 5 Basel - Kasse

- A 7 Flensburg - Hannover

- A 8 Salzburg - Karlsruhe

- A 10 Berliner Ring - Dreieck Potsdam

- A 12 Frankfurt (Oder) - Berlin

- A 24 Hamburg - Schwerin

- A 40 Dortmund - Essen

- A 42 Dortmund - Kamp-Lintfort

- A 44 Dortmund - Kassel

- A 45 Dortmund - Hagen

- A 49 Gießen – Kassel

- A 81 Singen – Stuttgart



Auch im benachbarten Ausland bleibt die Situation angespannt. Bauarbeiten führen auf folgenden österreichischen Autobahnen zu Behinderungen:

- A 9 Pyhrn-Autobahn zwischen Voralpenkreuz und St. Michael

- A 10 Tauern Autobahn

- A 12 Inntal-Autobahn zwischen Innsbruck und Kufstein

- A 13 Brenner Autobahn zwischen Innsbruck und Brenner.



Bei der Einreise nach Deutschland sind zudem Wartezeiten durch Grenzkontrollen möglich. (aum)