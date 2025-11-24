Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Opel setzt mit einer roten Bank ein Zeichen

aum – 24. November 2025

Opel und der Mutterkonzern Stellantis setzen sich an allen Standorten für Vielfalt, Gleichberechtigung und Respekt und gegen Gewalt am Arbeitsplatz sowie im häuslichen Umfeld ein. Anlässlich des „Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen“, der jährlich am 25. November stattfindet, haben Auszubildende am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim eine „Rote Bank“ gefertigt. Sie steht als Symbol insbesondere gegen geschlechtsspezifische Gewalt und lädt ab sofort an prominenter Stelle im Foyer des Adam-Opel-Hauses mit ihren roten Sitzpolstern Mitarbeiter und Besucher zum Verweilen ein.

„Opel und Stellantis setzen sich aktiv jeden Tag für die Förderung eines rücksichtsvollen Arbeitsumfeldes ein. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in einem Umfeld tätig sein, das auf gegenseitigem Respekt und Menschenwürde basiert. Für uns gilt null Toleranz gegenüber jeglicher Form von Gewalt oder Belästigung am Arbeitsplatz. Dies wollen wir mit der neuen ‚Roten Bank‘ als Symbol auch nach außen sichtbar machen“, sagte Ralph Wangemann, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der Opel Automobile GmbH und Stellantis-Personalchef in Deutschland. In dem Automobilkonzern sind Menschen aus über 160 Nationen beschäftigt.

Die Bank haben Auszubildende und Praktikantinnen von Opel unter Leitung des Ausbilders Jürgen Ritzenhofen gebaut. Der verwendete rote Stoff stellt zugleich eine Reminiszenz an den Kleinwagen-Bestseller Opel Corsa dar, denn auch er fuhr einige Jahre auf Wunsch mit dem gleichfarbigen Sitzbezug vor.

Der Ursprung der „Roten Bank“ als Symbol gegen häusliche Gewalt stammt aus Italien. Dort wurde die Aktion „Panchina rossa“ 2016 ins Leben gerufen und hat sich seitdem europaweit verbreitet, um öffentlichkeitswirksam auf das Thema aufmerksam zu machen. (aum)

Weiterführende Links: Opel-Presseseite

Mehr zum Thema: , , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Auszubildende und Praktikantinnen von Opel haben im Vorfeld des Internationalen Tages gegen Gewal an Frauen eine rote Bank für das Foyer in Rüsselsheim gebaut.

Auszubildende und Praktikantinnen von Opel haben im Vorfeld des Internationalen Tages gegen Gewal an Frauen eine rote Bank für das Foyer in Rüsselsheim gebaut.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Auszubildende und Praktikantinnen von Opel haben eine rote Bank für das Foyer in Rüsselsheim gebaut (von links): Annabelle Beckhoff, Ausbilder Jürgen Ritzenhofen, Bastian Sedlmaier aus der Designabteilung, Personalchef Ralph Wangemann, Guiseppe Monaco aus der Designabteilung, Diversitäts- und Inklusionsmanagerin Saskia Harms und Helen Walter (hintere Reihe) sowie Nina Thiele, Ramona Syska, Nadja Kienzler und Tanja Tiecke (vonre).

Auszubildende und Praktikantinnen von Opel haben eine rote Bank für das Foyer in Rüsselsheim gebaut (von links): Annabelle Beckhoff, Ausbilder Jürgen Ritzenhofen, Bastian Sedlmaier aus der Designabteilung, Personalchef Ralph Wangemann, Guiseppe Monaco aus der Designabteilung, Diversitäts- und Inklusionsmanagerin Saskia Harms und Helen Walter (hintere Reihe) sowie Nina Thiele, Ramona Syska, Nadja Kienzler und Tanja Tiecke (vonre).

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Opel Combo Cargo.
Rüsselsheimer Nutzfahrzeuge erhalten Vorteilspakete
Opel-Aktion auf der FFH-Homepage.
Opel zahlt 10 000 Schülern den Eintritt
Arnaud Ribault.
Arnaud Ribault kehrt zu Stellantis zurück
Opels Animationsfigur „Opelo“.
Blitzgescheit vermarktet: Opel erfindet Elektro-Maskottchen
Spatenstich für neue Opel- und Stellantis-Zentrale (v.l.n.r.): Uwe Baum, Simon Valerius, Patrick Burghardt, Florian Huettl, Marie-Alba Ternisien, Jan Van Geet, Ralph Wangemann, Nicolas Bergeret, Daniel Siegmann, Umut Sönmez, Lars Thiel.
Spatenstich für neue Opel-Zentrale

Audio

Geheimtipp Arizona -Chiricahua National Monument, Route 66 Ausstellung und neue Monument Valley Touren

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren