„Icons of Porsche“ lockt so viele Fans an wie noch nie

Mit dem Rekord von über 30.000 Besuchern ging die fünfte Auflage des Festivals „Icons of Porsche“ im Dubai Design District zu Ende. Ein Highlight war das Aufeinandertreffen zweier Cayenne-Generationen: Der neue Cayenne Electric und ein GTS von 2009, den sich Unternehmer und Sammler Phillip Sarofim vom Sportwagenhersteller im Rahmen eines ersten „Factory Re-Commission“-Projekts technisch wieder in den Neuzustand versetzen und umfangreich individualisieren ließ.

Nach seiner Premiere auf der IAA Mobility in München stand das neue Spitzenmodell der Modellreihe 911 auch in Dubai im Rampenlicht. Der hybridisierte Bi-Turbo-Antriebsstrang mit 711 PS (523 kW) machen den neuen 911 Turbo S zum bislang stärksten Serienmodell der legendären Baureihe. Das bislang dem 911 GT3 RS vorbehaltene Manthey-Kit wird nun auch für den 911 GT3 angeboten und bringt nochmals spürbar mehr Performance für die Rennstrecke. Durch eine überarbeitete Aerodynamik mit deutlich gesteigertem Abtrieb, ein modifiziertes Fahrwerk und optimierte Bremskomponenten ist es für intensive Trackday-Teilnahmen prädestiniert. Die Nürburgring-Nordschleife umrundete der so ausgestattete 911 GT3 in 6:52,981 Minuten – rund 2,8 Sekunden schneller als das Vorgängermodell mit Manthey-Kit.



Labubu ist die bekannteste Figur der „The Monsters“-Reihe. Zusammen mit dem Künstler Kasing Lung hat Porsche in Dubai eine streng limitierte Sammleredition des „King Mon“-Charakters sowie ein Art Car mit einem Labubu hinter dem Steuer präsentiert. Damit haben die Kooperationspartner zugleich zehn Jahre „The Monsters“ und 60 Jahre Porsche 911 Targa gefeiert. Auch das 25-Jahre-Jubiläum des Supersportwagens Carrera GT fand beim diesjährigen Festival besondere Beachtung. Ebenfalls neu im Programm der Stuttgarter ist der Macan GTS mit 571 PS (420 kW). Die optionale Quersperre an der Hinterachse und die Sport-Luftfederung mit Tieferlegung sorgen für eine besondere Agilität des vollelektrischen SUV. (aum)







