Neues Manthey-Kit für Porsche 911 GT3

aum – 21. November 2025

Der Porsche 911 GT3 gilt seit Jahren als bevorzugtes Trackday-Fahrzeug anspruchsvoller Enthusiasten. Mit dem neuen Manthey-Kit erweitert Porsche das Spektrum seiner Hochleistungsoptionen und schärft den Charakter des GT-Sportwagens nochmals deutlich. Das Paket, in Zusammenarbeit zwischen dem Entwicklungszentrum Weissach und den Manthey-Spezialisten in Meuspath entstanden, umfasst eine tiefgreifend überarbeitete Aerodynamik, ein verstellbares Vier-Wege-Gewindefahrwerk sowie optimierte Bremskomponenten. Auf der Nürburgring Nordschleife erzielte der 911 GT3 mit Manthey-Kit eine offiziell bestätigte Zeit von 6:52,981 Minuten – knapp drei Sekunden schneller als sein Vorgänger.

Kernstück des Upgrades ist die Aerodynamik: Ein vollständig geglätteter Unterboden mit verlängerten Turning Vanes, eine neu gestaltete Buglippe, größere Frontdiffusorfinnen sowie ein breiterer Heckflügel und vergrößerten Endplatten erhöhen den Abtrieb markant. In der Rundstrecken-Konfiguration erreicht der 911 GT3 bis zu 540 Kilogramm Abtrieb bei 285 km/h, ohne zusätzlichen Luftwiderstand. CfK-Aerodiscs an der Hinterachse ergänzen das Gesamtkonzept und verbessern die Effizienz des Luftstroms.

Das adaptierbare Gewindefahrwerk steigert durch modifizierte Federraten und werkzeuglos einstellbare Dämpfer den mechanischen Grip. Ergänzend bietet Porsche leichtere Schmiederäder sowie stahlummantelte Bremsleitungen und optionale Rennbremsbeläge an, die besonders präzise Dosierbarkeit versprechen.

Für zusätzliche Individualisierung stehen Carbon-Details, farbige Aerodiscs und Abschleppösen für den Trackeinsatz zur Verfügung. Das Manthey-Kit soll voraussichtlich ab März 2026 zu Preisen ab 41.911 Euro zuzüglich länderspezifischer Umsatzsteuer und Einbau in den Porsche Zentren erhältlich sein. Trotz deutlicher Performance-Orientierung bleibt die volle Werksgarantie erhalten. (aum)

Porsche 911 GT3 mit Manthey Kit.

Porsche 911 GT3 mit Manthey Kit.

Porsche 911 GT3 mit Manthey Kit.

Porsche 911 GT3 mit Manthey Kit.

Porsche 911 GT3 mit Manthey Kit.

Porsche 911 GT3 mit Manthey Kit.

Porsche 911 GT3 mit Manthey Kit.

Porsche 911 GT3 mit Manthey Kit.

Porsche 911 GT3 mit Manthey Kit.

