DS No. 8 chauffiert in Berlin VIP-Gäste aus Film und Politik

aum – 21. November 2025

Noch bis zum 26. November steht die Berliner Kinoszene ganz im Zeichen des französischen Films. Fünf große Programmkinos in der deutschen Hauptstadt beteiligen sich an der „25. Französischen Filmwoche“, das DS Automobiles als offizieller Partner unterstützt. Die Pariser Premiummarke stellt den Veranstaltern des Festivals sechs DS No. 8 zur Verfügung. Die rein elektrisch angetriebenen Premiumlimousinen werden als Shuttle-Fahrzeuge für VIP-Gäste eingesetzt. In den Filmsälen zeigt DS außerdem den Werbespot „Franzosen gehen immer zu weit“, in dem der neue DS No. 8 die Hauptrolle spielt. (aum)

DS No. 8 fährt als Shuttle-Limousine für die 25. Französische Filmwoche in Berlin.

DS No. 8 fährt als Shuttle-Limousine für die 25. Französische Filmwoche in Berlin.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

