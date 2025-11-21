Logo Auto-Medienportal
Führerscheinumtausch: Jetzt ist das Ausstellungsjahr wichtig

aum – 21. November 2025

Am 19. Januar 2026 endet die nächste Frist für den Führerscheinumtausch. Bislang ging es nach dem Geburtsjahr der Führerscheininhaber. Ab sofort ist jedoch das Ausstellungsjahr des Führerscheins relevant. Denn nachdem nun die meisten Papierführerscheine umgetauscht sind (die vor 1953 geborenen Papierführerscheininhaber müssen bis 2033 umgetauscht haben), sind jetzt die ersten alten Scheckkartenführerscheine an der Reihe. Los geht es zunächst mit denen, die zwischen 1999 und 2001 ausgestellt wurden. Der Umtausch muss bis zum Stichtag am 19. Januar im kommenden Jahr stattgefunden haben. Der ADAC erklärt, wie der Umtausch funktioniert.

Zunächst einmal ist der Umtausch verpflichtend. Allerdings bezieht sich das Ablaufdatum des Führerscheins bezieht sich nur auf das Führerscheindokument an sich, nicht auf den Inhalt der Fahrberechtigung. Bedeutet: Auch nach Ablauf der Frist darf man weiter unbefristet fahren. Man begeht keine Straftat wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis (anders ist dies bei Lkw- und Busführerscheinen). Allerdings riskiert man ein Verwarngeld von zehn Euro. Und auch im Ausland kann es zu Problemen kommen, wenn man nach Ablauf der Umtauschfrist mit dem alten Führerschein unterwegs ist. Vor allem, wenn man sich einen Mietwagen mieten möchte.

Eine Fahr- oder Gesundheitsprüfung muss man beim Umtausch des Pkw- oder Motorradführerschein nicht ablegen. Man vereinbart einen Termin bei der Führerscheinstelle und bringt den Personalausweis oder Reisepass, ein biometrisches Passfoto sowie den aktuellen Führerschein mit. Der Umtausch kostet rund 25 Euro.

Hintergrund der Umtauschaktion ist, dass Führerscheine künftig EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein sollen. In Deutschland regelt ein Gesetz, in welcher Reihenfolge der Führerschein umzutauschen ist. Dafür wurde ein zeitlicher Stufenplan entwickelt. Wer wissen möchte, welche Frist für einen selber gilt, kann dafür den Führerschein-Umtauschrechner des ADAC nutzen. (aum)

Papierführerscheine haben ausgedient, aber auch ältere Scheckkartenführrescheine müssen in den nächsten Jahren gegen EU-einheitliche und fälschungssichere Exemplare umgetauscht werden.

Photo: Autoren-Union Mobilität

In Deutschland ist der Führerscheinumtausch auf das fälschungssichere Format gesetzlich geregelt.

Photo: ADAC via Autoren-Union Mobilität

