Leapmotor gibt Ausblick auf neues Kompaktmodell B03X

Chinesisches Elektro-SUV auf Basis der neuen globalen A-Segment-Plattform ist als wendiges Stadtfahrzeug konzipiert, bis zu 500 Kilometer Reichweite nach chinesischem Messzyklus.



Leapmotor hat auf einer Veranstaltung im chinesischen Guangzhou einen Ausblick auf das neue Kompaktmodell B03X gegeben. Das Elektro-SUV, das in China A10 heißen wird, ist das erste Modell auf Basis der neuen globalen A-Segment-Plattform des Unternehmens. Durch die Integration der neuesten Architektur von Leapmotor soll der B03X „Intelligenz auf Flaggschiff-Niveau“, die beste Elektrofahrzeugreichweite im Segment sowie ein flexibles Raumkonzept bieten. Mit einer Länge von über 4,20 Meter, der Breite von 1,80 Meter breit und einer Höhe von 1,60 Meter soll er mit mehr als 2,60 Meter Radstand die Präsenz eines SUV mit der Wendigkeit eines Stadtfahrzeugs vereinen.



Dazu bietet B03X zeitgemäße Fahrerassistenzsysteme, ein KI-gestütztes Cockpit und Over-the-Air-Updates über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs. Die Größe der LFP-Batterie wird nicht genannt, soll dank „extrem hoher Energiedichte“ aber eine Reichweite nach chinesischem CLTC-Messzyklus von 500 Kilometer ermöglichen. Das Exterieurdesign umfasst sechs Farben, sportliche 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, halbverdeckte Türgriffe und ein „schwebendes Dach“. Eine charakteristische Lichtsignatur in Form eines Lächelns soll für sofortige Wiedererkennung sorgen. (aum)

