Frank Barwasser wird neuer Chef von Skoda Deutschland

Am 1. Januar 2026 wird Frank Barwasser neuer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung von Skoda Deutschland. Der international erfahrene VW-Vertriebsexperte folgt auf Jan-Hendrik Hülsmann, der künftig als Leiter Vertrieb Europa bei Volkswagen Pkw tätig sein wird.

Der studierte Betriebswirt Frank Barwasser trat vor über 25 Jahren in den Volkswagen-Konzern ein, seit 2023 verantwortet er den Vertrieb für Volkswagen Pkw in Deutschland und kehrt nun in führender Position zu seinen beruflichen Anfängen zurück. Denn seine Konzern-Karriere begann Barwasser als Leiter der Vertriebssteuerung bei Skoda Deutschland. 2007 übernahm er im Joint Venture SVW in Shanghai die Verantwortung für das Produktmarketing. Ab 2010 leitete er bei der Volkswagen Group China in Peking die Vertriebssteuerung für den Konzern und die Marke Volkswagen. Nach weiteren Stationen als Leiter der Volumenplanung im Konzern sowie als Leiter Vertrieb & Marketing in der Baureihe Small verantwortete Barwasser ab 2018 die weltweite Volumenplanung der Marke Volkswagen. Mit der Geschäftsführung der Skoda Auto Deutschland GmbH übernimmt er nun den wichtigsten Einzelmarkt für Skoda. (aum)

