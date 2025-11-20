Logo Auto-Medienportal
Kostenfreies Upgrade für Hyundai Tucson

aum – 20. November 2025

Mit der Marketingaktion „Black Weeks“ startet Hyundai in den Jahresendspurt mit einem attraktiven Angebot: Wer bis Ende November 2025 einen Hyundai Tucson bestellt, erhält ein kostenfreies Upgrade auf die sportliche Ausstattungslinie N Line bzw. N Line X. So wird aus der Variante Trend die dynamische N Line, aus Prime die höherwertige N Line X. Macht für die Kunden unterm Strich ein Preisvorteil von 1500 Euro.

Darüber hinaus bieten die Koreaner noch bis zum Jahresende 2025 einen Aktionsbonus von bis zu 5000 Euro auf ausgewählte, sofort verfügbare Modelle – darunter der Hyundai i20, der Kona und der Tucson. Die Höhe des Preisvorteils hängt vom gewählten Modell ab. Zusätzlich wird bis Ende Dezember 2025 eine Eintauschprämie von 1200 Euro gewährt, sowohl für Neukunden als auch für bereits bestehende Hyundai-Fahrer.

Der sogenannte Black Friday gilt in den USA als Startschuss für das Weihnachtsgeschäft und ist auch hierzulande inzwischen ein beliebtes Marketinginstrument. Hyundai erweitert diesen Anlass mit den Black Weeks gleich auf mehrere Wochen, um Interessenten mehr Zeit für Beratung, Information und Probefahrten in den Hyundai Autohäusern haben. (aum)

