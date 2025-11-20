Kia PV5 ist “International Van of the Year 2026”

Kias erster vollelektrischer Transporter PV5 wurde zum „International Van of the Year 2026” gewählt – eine historische Premiere, denn es ist sowohl für die Marke als auch für einen koreanischen Hersteller überhaupt der erste Sieg in diesem Wettbewerb. Die Auszeichnung wurde auf der Solutrans 2025 in Lyon verliehen, nachdem die mit führenden Nutzfahrzeugjournalisten aus 26 Ländern besetzte Jury den PV5 zum Sieger gewählt hatte. „Dass der PV5 bei seiner Markteinführung zum ‚International Van of the Year’ gekürt wurde, ist eine außergewöhnliche Ehre“, sagte Ho Sung Song, Präsident und CEO der Kia Corporation, bei der Übergabe. „Wir haben unseren Geschäftskunden aufmerksam zugehört und uns bei der Entwicklung des PV5 darauf konzentriert, ein Fahrzeug zu schaffen, das zum einen äußerst praktisch ist und zum anderen durch sein raffiniertes, modernes Design und seine Funktionalität eindeutig Kia ist.“

Der seit 1992 vergebene Award gilt als die weltweit renommierteste Auszeichnung im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge (LCV). Zur Ermittlung des Gewinners wird in einer umfassenden Bewertung geprüft, inwiefern ein neues Modell dazu beiträgt, die Produktivität zu steigern und das LCV-Segment insgesamt weiterzuentwickeln. Zu den Kriterien zählen dabei technologische Innovation, Betriebseffizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit. Der Kia PV5 setzte sich gegen sechs andere Mitbewerber durch. Er ist damit der erste Elektrotransporter Asiens, der diesen Award gewinnt, und Kia erst die zweite asiatische Marke in der 34-jährigen Geschichte des Wettbewerbs, die damit ausgezeichnet wird. (aum)

