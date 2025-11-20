Porsche Cayenne: Stromstoß für die SUV-Oberklasse

Es gibt mal wieder einen neuen stärksten Serien-Porsche aller Zeiten – und er ist elektrisch. Mit dem Cayenne Electric erweitert Porsche sein SUV-Angebot um ein vollelektrisches Modell, das Leistung, Effizienz und Komfort in einem Paket vereint. Zum Marktstart stehen zwei Varianten bereit: der Cayenne Electric als Einstiegsmodell und der Cayenne Turbo Electric als Topversion, beide serienmäßig mit Allradantrieb.

Der Cayenne Turbo Electric beschleunigt in 2,5 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht 260 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die Launch Control liefert dabei bis zu 850 kW (1156 PS) und 1500 Nm Drehmoment. Im normalen Fahrbetrieb stehen bis zu 630 kW (857 PS) bereit. Das Einstiegsmodell Cayenne Electric erreicht 100 km/h in 4,8 Sekunden, 230 km/h Spitze, bei bis zu 325 kW (442 PS) und 835 Nm Drehmoment. Beide Varianten verfügen über eine Push-to-Pass-Funktion, die kurzzeitig zusätzliche 130 kW (176 PS) freischaltet.



Auch bei der Energierückgewinnung setzt der Cayenne Electric Maßstäbe: Bis zu 600 kW Rekuperation sollen dafür sorgen, dass rund 97 Prozent aller Bremsvorgänge rein elektrisch abgewickelt werden. Mechanische Bremsen greifen nur selten ein. Für den Turbo Electric ist optional die Porsche Ceramic Composite Brake verfügbar.



Herzstück der neuen Modelle ist die 113-kWh-Hochvolt-Batterie mit doppelseitiger Kühlung. Sie ermöglicht WLTP-Reichweiten von bis zu 642 Kilometern im Cayenne Electric und bis zu 623 Kilometern im Turbo. Dank 800-Volt-Technologie kann der Cayenne seinen Energiespeicher an DC-Schnellladestationen mit bis zu 400 kW auffüllen – genug, um in unter 16 Minuten von 10 auf 80 Prozent zu kommen oder binnen zehn Minuten für über 300 Kilometer nachzuladen. Optional ist auch erstmals induktives Laden mit bis zu 11 kW möglich – einfach über einer entsprechenden Bodenplatte parken und der Ladevorgang startet automatisch.



Das Design kombiniert klassische Porsche-Proportionen mit moderner, aerodynamischer Formsprache. Tiefe Fronthaube, schlanke LED-Scheinwerfermodule, rahmenlose Türen, markante Flyline und ein Leuchtenband mit 3D-Effekt prägen die Silhouette. Das Ganze kombiniert Porsche mit einer aufwendig optimierten Aerodynamik, darunter Air Curtains, geschlossener Unterboden und – beim Turbo – aktive Aeroblades. Ergebnis ist ein für SUV hervorragender Aerodynamik-Wert von cW 0,25, der dem Verbrauch sichtlich hilft.



Im Innenraum sorgt moderne Technologie für Komfort und Individualisierung. Flächenheizung, Ambientebeleuchtung und elektrisch verstellbare Fondsitze erhöhen den Komfort auf allen Plätzen. Ein gebogenes OLED-Flow-Display verschmilzt mit der Mittelkonsole, ergänzt von einem volldigitalen 14,25 -Kombiinstrument und optionalem Beifahrer-Display. Zusammen ergibt das die größte Displayfläche, die je in einem Porsche verbaut wurde. Dazu kommen AR-Head-up-Display, neue digitale Bedienlogik, KI-gestützter Voice Pilot sowie ein App-Center, das Streaming wie im Wohnzimmer ermöglicht. Gleichzeitig bleiben zentrale Funktionen bewusst analog bedienbar. Der digitale Fahrzeugschlüssel kann mit bis zu sieben Nutzern geteilt werden.



Mehr Platz gibt es ebenfalls: Der Radstand wächst um fast 13 Zentimeter, der Fond gewinnt spürbar an Komfort, der Laderaum an Nutzbarkeit. 781 bis 1588 Liter plus 90 Liter Frunk und bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast sorgen dafür, dass der Cayenne Electric nicht nur schnell, sondern auch erstaunlich pragmatisch ist.



Fahrwerkstechnisch kombinieren beide Modelle adaptive Luftfederung, Porsche Active Suspension Management, Hinterachs-Quersperre, optionale Hinterachslenkung und Porsche Active Ride. Das reduziert Aufbaubewegungen, erhöht Stabilität und Komfort und soll für dynamisches Fahrverhalten auf allen Untergründen sorgen. Für anspruchsvolles Gelände steht außerdem ein Offroad-Paket bereit.



Neben der Elektroversion wird Porsche den Cayenne weltweit auch weiterhin mit Verbrennungs- und Hybridantrieben „bis weit ins nächste Jahrzehnt weiterentwickeln“, sagt Vertrieb- und Marketingvorstand Matthias Becker. Die vollelektrischen Cayenne-Modelle sind ab sofort bestellbar. Die Preise starten in Deutschland bei 105.200 Euro für den Cayenne und bei 165.500 Euro für den Cayenne Turbo. (aum)

