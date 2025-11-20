TÜV-Report 2026: Mängelquoten steigen zum vierten Mal in Folge

Der technische Zustand des Pkw-Bestands in Deutschland verschlechtert sich weiterhin. Gut jedes fünfte Fahrzeug (21,5 Prozent) fällt bei der Hauptuntersuchung (HU) mit „erheblichen“ oder „gefährlichen Mängeln“ durch und erhält keine Plakette. Das ist ein Ergebnis des „TÜV-Report 2026“. Im Vergleich zum Vorjahresreport ist die Mängelquote dabei um 0,9 Punkte gestiegen. Es ist der vierte Anstieg in Folge seit dem historischen „Corona-Tief“ von 17,9 Prozent im TÜV-Report 2022.

Darüber hinaus sind 12,3 Prozent der geprüften Pkw von den TÜV-Sachverständigen mit „geringen Mängeln“ beanstandet worden (plus 0,8 Punkte). Nur 66,1 Prozent waren „mängelfrei“: Der Anteil der Fahrzeuge ohne Mängel ist so niedrig wie seit neun Jahren nicht mehr. „Der Trend bei der technischen Fahrzeugsicherheit ist eindeutig negativ. Das zeigen die HU-Auswertungen der vergangenen zehn Jahre“, sagte Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands, bei der Vorstellung des TÜV-Reports 2026 in Berlin. Zentraler Grund aus Sicht des TÜV-Verbands: die alternde Pkw-Flotte in Deutschland. Das Durchschnittsalter liegt laut KBA aktuell bei 10,6 Jahren. Zum Vergleich: 2015 waren es noch 9,0 Jahre.



Ein weiterer Fokus des aktuellen TÜV-Reports liegt auf dem Thema Elektromobilität. Erstmals sind 18 E-Autos in der Statistik vertreten, die sehr unterschiedlich abschneiden. Während im Ranking der 2 bis 3 Jahre alten Fahrzeuge Mini Cooper SE, Audi Q4 e-tron, Fiat 500e (4,2 Prozent) sowie die VW-Modelle ID.3 und ID.4/ID.5 sehr gute Platzierungen erzielen, belegt das Tesla Model Y mit einer Mängelquote von 17,3 Prozent den letzten Platz von 110 Fahrzeugen. Das ist der höchste Mängelwert in dieser Altersklasse seit zehn Jahren. Beim Model Y werden vor allem Mängel an den Achsaufhängungen, an den Bremsscheiben und an der Beleuchtung beanstandet. Nur zwei Plätze weiter vorne liegt das Model 3 mit einer EM-Quote von 13,1 Prozent.



Gesamtsieger des TÜV-Reports 2026 ist der Kleinwagen Mazda 2. Die TÜV-Sachverständigen beanstandeten mit nur 2,9 Prozent der 2 bis 3 Jahre alten Fahrzeuge die niedrigste Quote aller geprüften Fahrzeuge. In den anderen Altersklassen überzeugen VW Golf Sportsvan und VW T-Roc (4-5 Jahre), erneut der T-Roc (6-7 Jahre), Mazda CX-3 (8-9 Jahre), die Mercedes B-Klasse (10-11 Jahre) und VW Touareg (12-13 Jahre). (aum)

