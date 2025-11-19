Der Hyundai Santa Fe Plug-in-Hybrid leistet und zieht mehr

Im Rahmen der Überarbeitung der gesamten Baureihe spendiert Hyundai dem Santa Fe Plug-in-Hybrid zusätzliche 35 PS. Damit steigt die Systemleistung auf 288 PS (212 kW). Zudem erhöht sich die Anhängelast des Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid von 1010 Kilogramm auf nun bis zu 1,7 Tonnen. In den Ausstattungsvarianten Signature und Blackline gehört der digitale Fahrzeugschlüssel jetzt zur Standardausstattung. Die 6-Sitzer-Version ist weiterhin nur in der vollausgestatteten Blackline erhältlich, beim 5- sowie 7-Sitzer können Kunden zwischen beiden Ausstattungsvarianten wählen. Der Einstiegspreis für den Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV steigt um 200 Euro auf 64.350 Euro. (aum)