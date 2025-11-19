ZF stellt Flottenbetreibern Lkw-Hybridgetriebe vor

ZF hat sein neues Getriebe Traxon 2 Hybrid in einem ersten öffentlichen Fahrtest im Praxiseinsatz vorgestellt. Europäische Transportflotten sowie Mitglieder des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung erhielten einen Einblick in die Neuentwicklung und konnten das System im ZF-eigenen Testfahrzeug ausprobieren.

ZF geht davon aus, dass auch im Lkw – vor allem im Fernverkehr – künftig mehr und mehr auf den Hybrid gesetzt wird, um die CO2-Flottenziele zu erreichen. Das Getriebesystem, das ZF auf der IAA Nutzfahrzeuge 2024 vorgestellt hatte, eignet sich für schwere Nutzfahrzeuge sowohl als Vollhybrid- als auch mit Plug-in-Hybridantrieb. Es kann nahtlos in verschiedene Fahrzeugarchitekturen integriert werden. Ebenso kann das Traxon 2 Hybrid neben Dieselmotoren mit HVO und e-Fuels, CNG und LPG oder mit Wasserstoff-Verbrennern kombiniert werden.



Der Elektromotor ist zwischen Kupplung und Getriebe positioniert und überträgt seine Leistung mittels eines Planetengetriebes direkt auf die Eingangswelle. Dadurch kann der Lkw auch rein elektrisch fahren, zudem unterstützt der E-Motor im Boost-Modus den Verbrennungsmotor und ermöglicht elektrische Rekuperation. Die elektrische Architektur arbeitet mit einer Spannung von 600 bis 800 Volt, die Dauerleistung beträgt 190 kW (258 PS), wobei die Spitzenleistung deutlich darüber liegt. Kalkulationen zeigen im Simulator für PHEV-Lkw ein CO2-Einsparpotenzial von bis zu 47 Prozent im Fernverkehr und bis zu 73 Prozent im Verteilerverkehr. (aum)

