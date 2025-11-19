Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

ZF stellt Flottenbetreibern Lkw-Hybridgetriebe vor

aum – 19. November 2025

ZF hat sein neues Getriebe Traxon 2 Hybrid in einem ersten öffentlichen Fahrtest im Praxiseinsatz vorgestellt. Europäische Transportflotten sowie Mitglieder des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung erhielten einen Einblick in die Neuentwicklung und konnten das System im ZF-eigenen Testfahrzeug ausprobieren.

ZF geht davon aus, dass auch im Lkw – vor allem im Fernverkehr – künftig mehr und mehr auf den Hybrid gesetzt wird, um die CO2-Flottenziele zu erreichen. Das Getriebesystem, das ZF auf der IAA Nutzfahrzeuge 2024 vorgestellt hatte, eignet sich für schwere Nutzfahrzeuge sowohl als Vollhybrid- als auch mit Plug-in-Hybridantrieb. Es kann nahtlos in verschiedene Fahrzeugarchitekturen integriert werden. Ebenso kann das Traxon 2 Hybrid neben Dieselmotoren mit HVO und e-Fuels, CNG und LPG oder mit Wasserstoff-Verbrennern kombiniert werden.

Der Elektromotor ist zwischen Kupplung und Getriebe positioniert und überträgt seine Leistung mittels eines Planetengetriebes direkt auf die Eingangswelle. Dadurch kann der Lkw auch rein elektrisch fahren, zudem unterstützt der E-Motor im Boost-Modus den Verbrennungsmotor und ermöglicht elektrische Rekuperation. Die elektrische Architektur arbeitet mit einer Spannung von 600 bis 800 Volt, die Dauerleistung beträgt 190 kW (258 PS), wobei die Spitzenleistung deutlich darüber liegt. Kalkulationen zeigen im Simulator für PHEV-Lkw ein CO2-Einsparpotenzial von bis zu 47 Prozent im Fernverkehr und bis zu 73 Prozent im Verteilerverkehr. (aum)

Weiterführende Links: ZF-Presseseite

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
ZF-Versuchsfahrzeug mit dem Getriebe Traxon 2 Hybrid.

ZF-Versuchsfahrzeug mit dem Getriebe Traxon 2 Hybrid.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

Download:

Roger Schwarz, Leiter der Abteiltung Technik BGL, mit dem Traxon-2-Versuchsfahrzeug von ZF.

Roger Schwarz, Leiter der Abteiltung Technik BGL, mit dem Traxon-2-Versuchsfahrzeug von ZF.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

Download:

ZF-Getriebe Traxon 2 Hybrid.

ZF-Getriebe Traxon 2 Hybrid.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

ZF-CEO Holger Klein.
Wie ZF die Probleme der Elektromobilität löst
ZF hat die zweite Generation seines Sechs-Gang-Automatikgetriebes Ecolife Coachline für Reisebusse vorgestellt.
Reisebusgetriebe von ZF sparsamer
Scania 25 P BEV.
Drei Lkw-Hersteller wollen Ladeinfrastruktur hochziehen
ZF und Horizon Robotics werden 2026 bei einer chinesischen Automobilmarke ein Fahrerassistenzsystem (ADAS) in Serie bringen, das den internationalen SAE Level 3 automatisierten Fahrens und die chinesische Klassifikation „Urban Navigate on Autopilot“ (Urban NOA) unterstützt: Dr. Christian Brenneke, Leiter der ZF-Division Elektronik & ADAS, und Dr. Yu Kai, Gründer und CEO von Horizon Robotics.
ZF bringt Level-3-System in China auf den Markt
Eon und MAN errichten in acht europäischen Ländern Ladestationen für Elektro-Lastwagen.
Eon und MAN treiben Lkw-Ladeinfrastruktur voran

Audio

Autonews vom 19. November 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren