Kia EV 4 gewinnt „WLTP Challenge“

Der Kia EV 4 Fastback hat bei der „WLTP Challenge“ den mit Abstand niedrigsten Verbrauch fünf teilnehmender Elektroautos gehabt. Er blieb mit 10,8 Kilowattstunden 25 Prozent unter dem offiziellen WLTP-Wert von 14,4 kWh pro 100 Kilometer. Nach knapp 330 Kilometern zeigte der Bordcomputer noch eine Restreichweite von 403 Kilometern an. Der offizielle Aktionsradius beträgt 633 Kilometer.

Die vom E-Mobilitätsmagazin „Electrive Drive“ veranstaltete Effizienz-Rallye führte über gut 300 Kilometer durch Mecklenburg-Vorpommern mit einem Streckenprofil vom Stadtverkehr bis zur Autobahn. Start- und Zielpunkt war Neustrelitz. Die anderen vier Elektromodelle kamen auf Verbräuche zwischen zwölf und 14,8 kWh. Die Stromer gingen mit voll geladenen Akkus an den Start, die Ladeklappen wurden vor der Abfahrt versiegelt. (aum)