Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Kia EV 4 gewinnt „WLTP Challenge“

aum – 19. November 2025

Der Kia EV 4 Fastback hat bei der „WLTP Challenge“ den mit Abstand niedrigsten Verbrauch fünf teilnehmender Elektroautos gehabt. Er blieb mit 10,8 Kilowattstunden 25 Prozent unter dem offiziellen WLTP-Wert von 14,4 kWh pro 100 Kilometer. Nach knapp 330 Kilometern zeigte der Bordcomputer noch eine Restreichweite von 403 Kilometern an. Der offizielle Aktionsradius beträgt 633 Kilometer.

Die vom E-Mobilitätsmagazin „Electrive Drive“ veranstaltete Effizienz-Rallye führte über gut 300 Kilometer durch Mecklenburg-Vorpommern mit einem Streckenprofil vom Stadtverkehr bis zur Autobahn. Start- und Zielpunkt war Neustrelitz. Die anderen vier Elektromodelle kamen auf Verbräuche zwischen zwölf und 14,8 kWh. Die Stromer gingen mit voll geladenen Akkus an den Start, die Ladeklappen wurden vor der Abfahrt versiegelt. (aum)

Weiterführende Links: Kia-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Der Kia EV 4 Fastback hat bei der „WLTP Challenge“ des Magazins „Electrive Drive“ den mit Abstand niedrigsten Verbrauch fünf teilnehmender Elektroautos gehabt.

Der Kia EV 4 Fastback hat bei der „WLTP Challenge“ des Magazins „Electrive Drive“ den mit Abstand niedrigsten Verbrauch fünf teilnehmender Elektroautos gehabt.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Der Kia EV 4 Fastback hat bei der „WLTP Challenge“ des Magazins „Electrive Drive“ den mit Abstand niedrigsten Verbrauch fünf teilnehmender Elektroautos gehabt.

Der Kia EV 4 Fastback hat bei der „WLTP Challenge“ des Magazins „Electrive Drive“ den mit Abstand niedrigsten Verbrauch fünf teilnehmender Elektroautos gehabt.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Der Kia EV 4 Fastback hat bei der „WLTP Challenge“ des Magazins „Electrive Drive“ den mit Abstand niedrigsten Verbrauch fünf teilnehmender Elektroautos gehabt (im Bild: Fahrer Matthias Brügge).

Der Kia EV 4 Fastback hat bei der „WLTP Challenge“ des Magazins „Electrive Drive“ den mit Abstand niedrigsten Verbrauch fünf teilnehmender Elektroautos gehabt (im Bild: Fahrer Matthias Brügge).

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Noch getarnter Kia EV 4 beim 10.000-Kilometer-Dauertest auf dem Nürburgring.
Kia EV 4 besteht erste Bewährungsprobe
Kia EV 4.
Kia öffnet die Bestellbücher für den EV 4
Kia EV 4 (Schrägheck).
Der Kia EV 4 bleibt unter 38.000 Euro
Kia EV 4 (Limousine).
Kia zeigt den EV 4

Audio

Autonews vom 19. November 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren