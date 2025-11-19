Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Tanken wieder etwas günstiger

aum – 19. November 2025

Die Kraftstoffpreise haben im Vergleich zur vergangenen Woche etwas nachgegeben. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,685 Euro und damit 0,4 Cent weniger als vor Wochenfrist. Etwas stärker gesunken ist der Dieselpreis: Für einen Liter werden derzeit im Schnitt 1,633 Euro aufgerufen. Das sind 0,7 Cent weniger als vor sieben Tagen.

Der Rohölpreis als wichtigster Faktor für die Entwicklung der Kraftstoffpreise ist im Wochenvergleich nahezu unverändert: Auch der Euro steht im Vergleich zum US-Dollar in etwa auf dem Niveau der vergangenen Woche. Die Differenz zwischen dem Benzin- und dem Dieselpreis ist nur geringfügig größer geworden und beträgt derzeit 5,2 Cent je Liter, betont der ADAC und erinnert daran, dass Diesel rund 20 Cent geringer besteuert wird als Benzin. Von diesem Unterschied sind die aktuellen Spritpreise also weit entfernt. Der ADAC hält den Dieselpreis schon seit Wochen generell für zu hoch.

Nach wie vor gilt als Faustregel, dass die Preise abends meist am niedrigsten sind. Der Unterschied kann bis zu 13 Cent je Liter betragen. (aum)


Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.

Photo: ADAC via Autoren-Union Mobilität

