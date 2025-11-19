Der Kia K4 ist ab 29.900 Euro zu haben

Nach einer Reihe von Elektromodellen bringt Kia mit dem K4 wieder einen klassischen Verbrenner. Den Einstieg bildet ein 1,0-Liter-Motor mit 115 PS (85 kW) als Mildhybrid, wahlweise auch mit Doppelkupplungsgetriebe. Darüber rangiert ein 1,6-Liter-Benziner mit wahlweise 150 PS (110 kW) oder 180 PS (132 kW). Die Preise für das kompakte Schrägheckmodell beginnen bei 29.900 Euro. Gebaut wird das 4,44 Meter lange Fahrzeug in Mexiko, die ersten Fahrzeuge sollen noch diesen Monat zu den Händlern rollen.

Der Kia K4 bietet umfassende Konnektivität inklusive KI-Assistent, Videostreaming und WiFi-Hotspot sowie ebenfalls ausstattungsabhängig unter anderem einen digitalen Autoschlüssel, ein Head-up-Display und einen Totwinkelassistenten mit Monitoranzeige. Standard sind unter anderem ein großformatiges Panoramadisplay mit digitalem Kombiinstrument und Navigationsbildschirm (je 12,3 Zoll), Smart-Key, LED-Scheinwerfer und Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Das Kofferraumvolumen bewegt sich zwischen 328 Litern (Mildhybrid) bzw. 438 Litern und bis zu 1217 Litern. (aum)

