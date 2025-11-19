Motorradmarkt: Die Talfahrt hält an

Die Talfahrt auf dem Motorradmarkt in Deutschland, dem zweitgrößten in Europa, hält an. Im vergangenen Monat wurden nach Angaben des Branchenverbands IVM knapp 9350 Fahrzeuge neu zugelassen. Das sind 31,7 Prozent oder rund 4500 weniger als im Oktober 2024. Für den bisherigen Jahresverlauf bedeutet das ein Minus von 24,8 Prozent bzw. einen Rückgang um 49.000 Motorräder und -roller über 50 Kubikzentimeter Hubraum.
Im Oktober wurden 5431 Motorräder angemeldet, das sind 36,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Zahl der neuen Kraftroller ging um 24,7 Prozent auf 800 Stück zurück. Die Zahl der Anmeldungen von Leichtkrafträdern sank um 29 Prozent (1613 Einheiten), bei den Leichtkraftrollern betrug das Minus 19,5 Prozent (1593 Fahrzeuge).
Der Anteil der Elektrokrafträder und -roller stieg dabei: Über alle Klassen hinweg wurden 483 batteriebetriebene Zwei- und Dreiräder erstmals zum Straßenverkehr angemeldet. Das ist gegenüber dem Vorjahresmonat ein Anstieg von 56,8 Prozent, darunter befanden sich aber nur 45 Fahrzeuge (plus 136,8 Prozent) aus dem klassischen Motorradsegment sowie
lediglich drei Kraftroller (-62,5 %). Der Rest entfiel auf Leichtkrafträder (+93 %) und – als größtem E-Segment – auf Leichtkraftroller (+45,1 %). (aum)
Mehr zum Thema: Motorradmarkt , Neuzulassungen
