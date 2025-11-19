Akio Toyoda erhält das „Goldene Lenkrad“

Akio Toyoda ist für sein Lebenswerk mit dem „Goldenen Lenkrad“ des Axel-Springer-Verlags ausgezeichnet worden. Den Ehrenpreis erhalten Persönlichkeiten, die einen bedeutenden Beitrag zur Automobilindustrie geleistet haben.

Akio Toyoda wurde 2009 inmitten schwieriger Marktbedingungen und herausfordernder Zeiten für das Unternehmen Präsident der Toyota Motor Corporation. In den folgenden Jahren verbesserten sich die Finanz- und Geschäftsergebnisse in wichtigen Märkten deutlich, darunter auch in Europa. 2023 wurde Toyoda Vorsitzender des Aufsichtsrats. Viele Teile der strategischen Ausrichtung wie beispielsweise die Leitgedanken „Mobility for all“ und „Leave no one behind“ haben bis heute Bestand.



Akio Toyoda ist leidenschaftlicher Autoliebhaber. Er bezeichnet den Nürburgring als einen Ort, der eine ganz besondere Rolle in seiner persönlichen Entwicklung gespielt hat, und erinnert sich gerne an die Herausforderung, die ihm sein Mentor Hiromu Naruse gestellt hat: „In Deiner Position, ohne zu wissen, wie man ein Auto fährt, solltest Du Dir keine Urteile erlauben. Das Mindeste ist: Lerne fahren.“ Er begann, seine Fahrkünste ständig zu verbessern und zu verfeinern. Später trat er unter dem Pseudonym „Morizo“ mehrfach am Nürburgring an, darunter auch beim berühmten 24-Stunden-Rennen. Heute gilt er als Master Driver sowohl für Toyota als auch für Lexus.



„Auto Bild“-Chefredakteur Robin Hornig begründete die Auszeichnung von Akio Toyoda mit den Worten: „Akio Toyoda ist Unternehmenslenker und Carguy, Visionär und Traditionalist, Rennfahrer und Mensch. Einer, der zeigt, dass Leidenschaft für Technik und Verantwortung füreinander keine Gegensätze sind, der als Vorsitzender nicht nur dirigiert, sondern auch ins Lenkrad greift. Er ist ‚der Lenker‘.“



Akio Toyoda nutzte seine Dankesrede auch für einen Appell: „Ich denke, wir sind uns alle einig, dass dies eine herausfordernde Zeit für unsere Industrie ist, und ich glaube, dass wir jetzt mehr denn je aufeinander zugehen und zusammenarbeiten müssen. Ich glaube, wir haben die Verantwortung, unsere gemeinsamen Ressourcen zu nutzen, um das Leben der Menschen zu verbessern.“ (aum)



