Zwei Sonderauflagen der Triumph Street Triple

Mit der 765 „RX“ und der „Moto 2 Edition“ bringt Triumph zwei von Rennsport beeinflusste Sonderauflagen der Street Triple RS. Die RX wird es ein Jahr lang geben, während die Moto 2 auf 1000 Exemplare limitiert ist. Zu den besonderen Zutaten gehören in beiden Fällen eine voll einstellbare Öhlins-Federung und ein Clip-on-Lenker.

Die RX verfügt über einige besondere Details, darunter eine präzisionsgefertigte obere Gabelbrücke, ein lasergraviertes „RX“-Logo auf dem Schalldämpfer und ein spezieller Sitz mit RX-Logo. Die auffällige Lackierung in Matt Aluminium Silver wird als Hommage an die ursprüngliche Street Triple 675 RX mit einem markanten Heckrahmen in Diablo Red und passenden Rädern kombiniert.



Bei der Moto 2 widerum sind die Seiten, der vordere Kotflügel, die Bugverkleidung und die Endkappe des Schalldämpfers aus gewichtssparendem Karbon gefertigt. Der Sitz des Editionsmodells hat eine „Moto 2“-Prägung und einem extra-griffigen Bezug. Weitere Merkmale sind ein neues, klares Rücklicht sowie ein lasergraviertes „Moto 2“-Logo auf dem Auspuffendrohr. Die auffällige Farbgebung in Mineral Grey und Crystal White wird durch einen Heckrahmen und Akzente in leuchtendem Gelb und einen passenden Streifen auf dem Hinterrad ergänzt. Die individuelle Fertigungsnummer findet sich auf der gefrästen oberen Gabelbrücke, die ebenfalls das Moto-2-Logo trägt, das auch auf dem Startbildschirm des TFT-Displays auftaucht.



Erhältlich ist die Triumph Street Triple RX ab Dezember, die Moto-2-Variante ab April 2026. Beide sind bereits bestellbar. Die RX kostet in Deutschland 13.995 Euro (zzgl. händlerspezifische Liefernebenkosten), die Moto 2 15.795 Euro (Österreich: 16.095 Euro und 17.995 Euro). (aum)





