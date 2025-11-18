Der Abarth 600e Competizione ersetzt den Scorpionissima

Der neue Abarth 600e Competizione ersetzt das zum Marktstart angebotene Sondermodell Scorpionissima. Die künftige Topversion behält den 207 kW (280 PS) starken Motor und bekommt vom Rennsport inspirierte Details. Dazu zählen unter anderem das selbstsperrende Differential, die Sportbremsanlage mit Monoblock-Bremssätteln und die Racing-Sitze von Sabelt.

Der Abarth 600e Competizione beschleunigt in 5,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird, wie beim 32 kW (40 PS) schwächeren Grundmodell 600e Turismo, bei 200 km/h abgeregelt.



Die optionale Zweifarbenlackierung kombiniert die Karosseriefarben Shock Orange, Acid Green oder Antidote White mit einem schwarzen Dach. Dazu gibt es einen speziellen Grafik-Kit mit „Abarth“-Schriftzügen. Das Interieur ist in Alcantara gehalten. Die Preisliste für den Competizione beginnt bei 45.990 Euro. (aum)





