Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Skoda weitet seine Präsenz im Nahen Osten aus

aum – 18. November 2025

Skoda weitet seine Präsenz im Nahen Osten aus und beliefert künftig auch den saudi-arabischen Markt. Dort werden in Kooperation mit einem örtlichen Partner die Modelle Karoq, Kodiaq, Octavia Limousine und der Superb sowie das aus Indien stammende kleine SUV Kushaq vertrieben. Im nächsten Jahr soll noch der ebenfalls aus indischer Produktion stammende Slavia eingeführt werden. Zunächst wird es zwei Verkaufsstellen geben, ein Flagship-Store in Riad ist für nächstes Jahr geplant.

In Saudi-Arabien kommen derzeit lediglich 156 Fahrzeuge auf 1000 Einwohner. Um das Wachstumspotenzial auszuschöpfen hat Skoda Auto eine Niederlassung für den Nahen Osten als Teil der Volkswagen Group Middle East (VWGME) gegründet. Diese koordiniert die Aktivitäten der Marke in der Region. Dort ist Skoda seit diesem Jahr im Oman aktiv, nahm den Betrieb in Katar wieder auf und eröffnete zwei neue Verkaufsräume in den Vereinigten Arabischen Emiraten. (aum)

Weiterführende Links: Skoda-Museum

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Skoda tritt in den Markt in Saudi-Arabien ein ((von links): Mohammed Mousa, Skoda Geschäftsführer des Partners Samaco Motors, Lukás Honzák (Geschäftsführer Skoda Middle East), Sodoa Marketing- und Vertriebsvorstand Martin Jahn und Samaco-CEO Mohammed Samy Raffa sowie Jan Procházka, Leiter des internationalen Vertriebs bei Skoda.

Skoda tritt in den Markt in Saudi-Arabien ein ((von links): Mohammed Mousa, Skoda Geschäftsführer des Partners Samaco Motors, Lukás Honzák (Geschäftsführer Skoda Middle East), Sodoa Marketing- und Vertriebsvorstand Martin Jahn und Samaco-CEO Mohammed Samy Raffa sowie Jan Procházka, Leiter des internationalen Vertriebs bei Skoda.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Die Skoda-Wortmarke wird bei DEB-Heimspielen der A-Nationalmannschaft an der Bande des Spielfelds sowie auf den Trikots und Hosen der Spieler zu sehen sein.
Skoda bleibt am Puck
Auch der Škoda Scala ist als umfangreich ausgestattetes Sondermodell Balance verfügbar.
Škoda bringt neue Sondermodelle „Balance“
Skoda Popular Monte Carlo (1936–1939).
130 Jahre Škoda: Mit einem Fahrrad fing alles an
Der Radsport ist eine der wichtigsten Sponsoring-Aktivitäten von Skoda. Skoda ist erstmals offizieller Partner der Gravel-Weltmeisterschaften im Radsport.
Skoda begleitet die Gravel-WM
Skoda stellt dem Organisationsteam der UCI Mountainbike-Weltmeisterschaften 13 Elektrofahrzeuge zur Verfügung.
Skoda geht jetzt auch unter die Mountainbiker

Audio

Der SEAT 600 eroberte Spanien

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren