Hyundai setzt weiter auch auf Wasserstoff

Hyundai setzt weiterhin auch auf Wasserstoff und wird in absehbarer Zeit vom Brennstoffzellenmodell Nexo die komplett neu entwickelte zweite Modellgeneration auf den Markt bringen. Die Leistung des gesamten Energiesystems steigt auch dank stärkerer Batterie um gut 40 Prozent auf 190 kW (258 PS), während der Elektromotor selbst 150 kW (204 PS) liefert. Damit beschleunigt der 4,75 Meter lange Nexo in 7,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das sind knapp anderthalb Sekunden weniger als beim aktuellen Modell. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 179 km/h.

Dank effizienteren Brennstoffzellenstacks und etwas größerer Wasserstofftanks ergibt sich für das neue Modell eine Normreichweite von über 800 Kilometern. Als erstes FCEV erlaubt der Nexo eine Anhängelast von bis zu einer Tonne. Auch die bis zu 1719 Liter Kofferraumvolumen stehen für einen hohen Alltagsnutzen.



Wann der Nexo auf den deutschen Markt kommt und was er kosten wird, ist noch offen. (aum)



