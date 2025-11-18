Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der Skoda Elroq ist „German Car of the Year“

aum – 18. November 2025

Der Skoda Elroq ist „German Car of the Year 2026“. Nach dem Sieg in der Kompaktklasse setzte sich das elektrische Modell im Finale gegen vier weitere Klassensieger durch. Die Entscheidung traf eine Expertenjury aus rund 40 nationalen und internationalen Journalisten. Vorausgegangen waren auch Testfahrten mit den Finalisten. Der Skoda Elroq überzeugte nicht zuletzt bei den Umwelteigenschaften und der Qualität, erhielt aber sehr gute Bewertungen beim Preis-Leistungs-Verhältnis, Handling, Fahrspaß und Antrieb. Im vergangen Monat war das Modell mit 3320 Neuzulassungen das erfolgreichste Elektroauto auf dem deutschen Markt. (aum)

Weiterführende Links: Skoda

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Skoda Elroq.

Skoda Elroq.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Skoda Elroq.

Skoda Elroq.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

„German Car of the Year 2026“: Skoda-CEO Klaus Zellmer Auto nahm die Auszeichnung für den Elroq von Jens Meiners (rechts) und Bernd Hitzemann (Mitte), Initiatoren des GCOTY-Awards, an der Unternehmenszentrale in Mlada Boleslav entgegen.

„German Car of the Year 2026“: Skoda-CEO Klaus Zellmer Auto nahm die Auszeichnung für den Elroq von Jens Meiners (rechts) und Bernd Hitzemann (Mitte), Initiatoren des GCOTY-Awards, an der Unternehmenszentrale in Mlada Boleslav entgegen.

Photo: Skoda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

German Compact Car Of The Year 2026: Der Skoda Elroq.
Skoda Elroq: Das German Compact Car Of The Year
GCOTY Awards 2026: Die Klassensieger.
GCOTY 2026: Das sind die Klassensieger
Produktion des Skoda Elroq im Werk Mladá Boleslav.
Produktion des Skoda Elroq läuft an
Skoda Elroq 60 und Elroq Sportline (rechts).
Skoda Elroq auch mit 150 kW
Skoda Elroq.
Stromer zum Verbrenner-Preis

Audio

Der SEAT 600 eroberte Spanien

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren