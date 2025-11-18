Der Skoda Elroq ist „German Car of the Year 2026“. Nach dem Sieg in der Kompaktklasse setzte sich das elektrische Modell im Finale gegen vier weitere Klassensieger durch. Die Entscheidung traf eine Expertenjury aus rund 40 nationalen und internationalen Journalisten. Vorausgegangen waren auch Testfahrten mit den Finalisten. Der Skoda Elroq überzeugte nicht zuletzt bei den Umwelteigenschaften und der Qualität, erhielt aber sehr gute Bewertungen beim Preis-Leistungs-Verhältnis, Handling, Fahrspaß und Antrieb. Im vergangen Monat war das Modell mit 3320 Neuzulassungen das erfolgreichste Elektroauto auf dem deutschen Markt. (aum)