Renault Trafic E-Tech elektrisch: Transporter einer neuen Generation

aum – 18. November 2025

Renault stellt auf der heute beginnenden französischen Nutzfahrzeugmesse „Solutrans 2025“ in Lyon (–22.11.) die Serienversion des neuen Trafic E-Tech elektrisch vor. Der Kastenwagen ist das erste Fahrzeug einer neuen Transportergeneration der Marke. Erstmals kommt in einem Renault die 800-Volt-Technologie für schnelles Laden zum Einsatz. Der Trafic E-Tech elektrisch soll eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern haben. Bis zur Markteinführung dauert es allerdings noch ein wenig: Sie ist erst für Ende 2026 geplant. Weitere Versionen des Trafic E-Tech etwa als Plattformfahrgestell, Kipper, Pritsche oder Kofferaufbau folgen.

Den Kastenwagen im One-Box-Design wird es in zwei Längen (4,87 Meter und 5,27 Meter) geben. Bei einer Höhe von 1,90 Metern beträgt das Ladevolumen 5,1 bzw. 5,8 Kubikmetern. Der Motor liefert 150 kW (204 PS) und 345 Newtonmeter Drehmoment. Er ermöglicht eine Nutzlast von bis zu 1,25 Tonnen und eine Anhängelast von zwei Tonnen. Die röhrenförmige Armaturentafel beherbergt ein 10-Zoll-Kombiinstrument und einen auf den Fahrer ausgerichteten 12-Zoll-Bildschirm in der Mitte. Der Trafic E-Tech elektrisch verfügt über eine Vehicle-to-Load-Funktion. Dafür gibt es Steckdosen im Fahrerhaus und im Laderaum. Mit Hilfe eines Adapters kann dafür auch der Ladeanschluss des Fahrzeugs genutzt werden. (aum)

Bilder zum Artikel
