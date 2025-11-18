Nach wie vor zu wenig Parkplätze für Lkw

Drei Jahre nach der ersten Untersuchung hat der ADAC erneut die Parksituation von Lastwagen an deutschen Autobahnen analysiert. Fazit: Das Problem ist weiterhin gravierend und unverändert groß. An 100 untersuchten Rastanlagen parkten an fast der Hälfte (48 Standorte) Lkw in hochriskanten Bereichen wie Ein- und Ausfahrten oder sogar auf dem Seitenstreifen. Auf 85 der 100 getesteten Anlagen standen Lkw im absoluten Halteverbot oder auf nicht für sie zugelassenen Flächen, beispielsweise auf Pkw-Parkplätzen. Das Parken außerhalb markierter Flächen, etwa in den Fahrgassen zwischen den Stellplätzen, war nahezu die Regel.

Die ADAC-Tester zählten an drei Erhebungszeitpunkten, um 22, 23 und 0 Uhr. Dabei zeigt sich ein klares Bild. Bereits zur ersten Zählung um 22 Uhr waren die meisten Rastanlagen komplett ausgelastet. Danach nahm der Parkdruck weiter zu. Den erneuten Negativrekord verzeichnete wie schon vor drei Jahren die Raststätte Kassel Ost Lohfelden (A7, Hessen) mit bis zu 138 Parkverstößen, davon drei im risikoreichsten Bereich (Ein- und Ausfahrten, Seitenstreifen). Auch an den beiden Raststätten Lichtendorf Nord (A1, NRW) sowie Tecklenburger Land West (A1, NRW) zeigte sich mit bis zu jeweils acht Lkw in hochriskanten Bereichen ein besonders kritisches Bild. Nur auf der Anlage Plater Berge West an der A14 in Mecklenburg-Vorpommern, gab es keine Verstöße. Geordnete Parkverhältnisse konnten die Tester an nur einem weiteren Rastplatz feststellen: Kutzhof Süd (A8, Saarland) mit einem Falschparker außerhalb markierter Flächen.



Laut offiziellen Erhebungen fehlen entlang der Autobahnen immer noch rund 20.000 Lkw-Stellplätze. Die Zahl entspricht annähernd einer Analyse von vor fünf Jahren. Zwar wurden zwischen 2018 und 2023 etwa 4500 zusätzliche Parkplätze geschaffen, doch auch die Zahl der Lastwagen hat weiter zugenommen und wächst nach amtlichen Verkehrsprognosen auch künftig. Dass Lkw-Fahrer häufig falsch parken, liegt also nicht an mangelnder Rücksicht, sondern an zu wenig Stellflächen.



Der Mangel an nächtlichen Parkmöglichkeiten und die falsch abgestellten Lkw berge große Gefahren für die Verkehrssicherheit und könne zu schweren Unfällen führen, betont der ADAC noch einmal und appelliert an die Politik, den Stellplatzausbau deutlich zu beschleunigen und bestehende Flächen effizienter zu nutzen. Neben dem klassischen Neu- und Ausbau könnten intelligente Parksysteme („Lkw-Kolonnenparken“) und digitale bereitgestellte Stellplatzinformationen sowie Reservierungslösungen stärker eingesetzt werden. Gleichzeitig müsse das illegale

Abstellen auf Zu- und Abfahrten weiterhin konsequent geahndet werden. Auch Unternehmen könnten nach Ansicht des Mobilitätsclubs helfen, den Druck zu mindern – etwa durch die zeitweise Bereitstellung firmeneigener Lkw-Parkflächen in Autobahnnähe. (aum)

