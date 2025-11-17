Logo Auto-Medienportal
Toyota startet Produktion des Aygo X Hybrid

aum – 17. November 2025

Toyota hat im Werk Kolin in der Tschechischen Republik mit der Produktion des Aygo X als Hybrid begonnen. Es handelt sich um den ersten Vollhybrid im A-Segment. Toyota reklamiert für den kleinsten Wagen in der Modellpalette die niedrigsten CO2-Emissionen aller Nicht-Plug-in-Fahrzeuge auf dem Mark. Der 1,5-l-Benzinmotor mit 91 PS (67 kW) und ein 59 kW (80 PS) starker Elektromotor addieren sich zu einer Systemleistung von 116 PS (85 kW). Der WLTP-Normverbrauch liegt bei etwa 3,7 Litern je 100 Kilometer. Das bedeutet CO2-Emissionen von 85 Gramm pro Kilometer.

Toyota beschäftigt in Tschechien rund 3200 Mitarbeiter und bezieht 65 Prozent der Fahrzeugteile. Das Werk Kolin wurde erst 2022 in Betrieb genommen und hat bereits über 2,3 Millionen Fahrzeuge produziert – darunter den Aygo, den Aygo X und den Yaris. Künftig sollen dort auch batterieelektrische Autos gebaut werden. (aum)

Produktion des Toyota Aygo X Hybrid im Werk Kolin, Tschechien.

Produktion des Toyota Aygo X Hybrid im Werk Kolin, Tschechien.

Die Belegschaft feiert den Produktionsbeginn des Toyota Aygo X Hybrid im Werk Kolin, Tschechien.

Die Belegschaft feiert den Produktionsbeginn des Toyota Aygo X Hybrid im Werk Kolin, Tschechien.

