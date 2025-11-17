Logo Auto-Medienportal
German Car of the Year: Dieses Jahr ohne deutsche Preisträger

aum – 17. November 2025

Der "German Car of the Year 2026"-Auszeichnung widmet das neue Web-Journal “Auto-Motive“ aktuell seinen dritten Auftritt im Netz. Als Sonderausgabe nur für den Award stellt sie alle ersten Plätze in den Kategorien und den Sieger vor: den Skoda Elroq – immerhin ein Produkt aus einem deutschen Konzern, hergestellt in Tschechien. Alle anderen Kandidaten, die in ihrer Kategorie vorn lagen, kamen entweder aus Korea, China oder den USA – urteilte die internationale sowie hoch erfahrene Jury von Fachjournalisten. Das ganze Magazin unter https://auto-motive.net.



Bilder zum Artikel
Cover Sonderausgabe Auto-Motive German Car of the Year 2026

Cover Sonderausgabe Auto-Motive German Car of the Year 2026

Photo: via Autoren-Union Mobilität

