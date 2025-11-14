Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Vorschau: Opels stärkster Stromer, Kias Treue zum Diesel und Hyundais Pläne

aum – 14. November 2025

Opel stellt sein stärkstes Elektroauto vor: Der Mokka GSE leistet 280 PS, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und beschleunigt in unter sechs Sekunden auf Tempo 100. Guido Borck ist ihn vorab schon einmal gefahren. Statt nach vorne wirft Michael Kirchberger bei Opel einen Blick zurück: Der Manta B war mit einer Produktionsdauer von 14 Jahren das langlebigste Modell der Rüsselsheimer. 557.940 Exemplare wurden verkauft. Vor 50 Jahren kam er auf den Markt: Wir führten ein Exemplar zum Geburtstag aus.

Hyundai blickt in Deutschland auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Im Interview mit der Autoren-Union Mobilität erläutert Deutschland-Chef Ulrich Mechau, wie die Marke ihr Wachstum fortsetzen möchte. Peugeot stellt den aufgefrischten 308 und 3008 vor. Eine erste Ausfahrt zeigt, was die Überarbeitung gebracht hat. Gleiches gilt für den VW T-Roc.

Kia hat den Sportage überarbeitet, bietet ihn aber entgegen der allgemeinen Tendenz weiter auch mit einem sparsamen Dieselmotor an. Michael Kirchberger macht den Praxistest. Und nochmal Kia: Der vollelektrische Transporter PV 5 Cargo hat sich jüngst in das Guinness Buch der Rekorde eingetragen. Auf der Nutzfahrzeugmesse Solutrans in Lyon (Eurexpo) zeigen die Koreaner nächste Woche eine reine Plattformausführung für noch mehr Varianten. Man darf gespannt sein, welche Hersteller künftig darauf aufspringen werden.

Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten und Entwicklungen rund um Auto, Motorrad und Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)


Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Opel Mokka GSE.

Opel Mokka GSE.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Download:

Opel Manta B.

Opel Manta B.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Michael Kirchberger

Download:

Ulrich Mechau.

Ulrich Mechau.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Hyundai

Download:

Peugeot E-308 SW.

Peugeot E-308 SW.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

Download:

Peugeot 3008.

Peugeot 3008.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW T-Roc R-Line.

VW T-Roc R-Line.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Kia Sportage 1.6 CRDi.

Kia Sportage 1.6 CRDi.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Michael Kirchberger

Download:

Der Kia PV 5 Cargo erhält einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde für die größte Entfernung, die ein batteriebetriebener leichter Elektrotransporter mit maximaler Nutzlast mit einer einzigen Ladung zurückgelegt hat.

Der Kia PV 5 Cargo erhält einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde für die größte Entfernung, die ein batteriebetriebener leichter Elektrotransporter mit maximaler Nutzlast mit einer einzigen Ladung zurückgelegt hat.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Audi Q6 e-Tron Quattro und Autor Frank Wald.
Vorschau: Ein Hybrid, zwei Zweiräder und drei Elektriker
Citroën C3 Aircross.
Vorschau: Von Zündschlüsseln, Emotionen, Analysen und Popkultur
Lynk & Co 08.
Vorschau: Benchmark-PHEV, ein Abschied und eine Rückkehr
Mitsubishi Grandis.
Vorschau: Vier Neulinge, ein Interview und eine Frage
Alfa Romeo Tonale.
Vorschau: Vom Bilster Berg nach China

Audio

Autonews vom 12. November 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren