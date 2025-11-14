Vorschau: Opels stärkster Stromer, Kias Treue zum Diesel und Hyundais Pläne

Opel stellt sein stärkstes Elektroauto vor: Der Mokka GSE leistet 280 PS, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und beschleunigt in unter sechs Sekunden auf Tempo 100. Guido Borck ist ihn vorab schon einmal gefahren. Statt nach vorne wirft Michael Kirchberger bei Opel einen Blick zurück: Der Manta B war mit einer Produktionsdauer von 14 Jahren das langlebigste Modell der Rüsselsheimer. 557.940 Exemplare wurden verkauft. Vor 50 Jahren kam er auf den Markt: Wir führten ein Exemplar zum Geburtstag aus.

Hyundai blickt in Deutschland auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Im Interview mit der Autoren-Union Mobilität erläutert Deutschland-Chef Ulrich Mechau, wie die Marke ihr Wachstum fortsetzen möchte. Peugeot stellt den aufgefrischten 308 und 3008 vor. Eine erste Ausfahrt zeigt, was die Überarbeitung gebracht hat. Gleiches gilt für den VW T-Roc.



Kia hat den Sportage überarbeitet, bietet ihn aber entgegen der allgemeinen Tendenz weiter auch mit einem sparsamen Dieselmotor an. Michael Kirchberger macht den Praxistest. Und nochmal Kia: Der vollelektrische Transporter PV 5 Cargo hat sich jüngst in das Guinness Buch der Rekorde eingetragen. Auf der Nutzfahrzeugmesse Solutrans in Lyon (Eurexpo) zeigen die Koreaner nächste Woche eine reine Plattformausführung für noch mehr Varianten. Man darf gespannt sein, welche Hersteller künftig darauf aufspringen werden.



