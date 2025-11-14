Logo Auto-Medienportal
Alfa Romeo fährt für italienische Filme

aum – 14. November 2025

Alfa Romeo unterstützt das „Italian Film Festival“ im Cinestar Kulturbrauerei am Prenzlauer Berg in Berlin. Als offizieller Fahrzeugpartner stellt die Marke dem Veranstalter einen Junior, einen Stelvio und eine Giulia als Shuttle-Fahrzeug zur Verfügung. Zu sehen sind noch bis Sonntag die neusten italienischen Filme, darunter ist auch die Komödie „Come ti muovi, sbagli“ (Was du auch tust, es ist falsch), in der Tom Wlaschiha eine der Hauptrollen spielt. Der Markenbotschafter von Alfa Romeo, der unter anderem auch bei „Game of Thrones“, „Das Boot – Die Serie“ und „Stranger Things“ dabei gewesen ist, war gestern bei der Premiere persönlich anwesend. (aum)

Alfa-Romeo-Markenbotschafter Tom Wlaschiha beim „Italian Film Festival“ in Berlin.

