Fiat 600 mit sportlichem Anstrich

Fiat erweitert das Angebot beim 600er um die Ausstattung Sport. Leichtmetallfelgen im 18-Zoll-Format, getönte Fensterscheiben hinten, schwarze Karosseriedetails und ein schwarzer Innenraum mit Sitzen und Armaturentafel in überarbeitetem Design sorgen für eine sportliche Optik. Dazu kommen spezifische „Sport“-Logos.

Zum Serienumfang gehören unter anderem Klimaautomatik, die elektrisch betätigte Heckklappe, Rückfahrkamera, 360-Grad-Parksensoren und eine Audioanlage mit sechs Lautsprechern. Die elektronischen Fahrerassistenzsysteme ermöglichen automatisiertes Fahren auf Level 2. Optional ist ein Navigationssystem erhältlich.



Der neue Fiat 600 Sport ist sowohl als Hybrid als auch als Elektrovariante erhältlich. (aum)



