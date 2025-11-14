Logo Auto-Medienportal
Stellantis will Nutzen von HVO dokumentieren

aum – 14. November 2025

Stellantis will den Einsatz von Diesel aus alten Pflanzenölen und Fetten (Hydrotreated Vegetable Oils, kurz HVO) im Nutzfahrzeugbereich vorantreiben. Im Projekt „HVO Aurora“ soll der Nutzen bei der Reduzierung der CO2-Emissionen dokumentiert werden und Flottenbetreibern die Möglichkeit geboten werden, die Daten in einer Cloud zu speichern und abzurufen. Die Unternehmen sollen so die Nutzung erneuerbarer HVO-Kraftstoffe in ihren bestehenden Fahrzeugen nachverfolgen und zertifizieren können.

Ein Citroën Berlingo und ein Fiat Ducato sind mit entsprechenden Sensoren und eines Erfassungsgeräts des Partners SP3H ausgestattet und unternehmen eine einmonatige Testfahrt durch Europa. Die Fahrzeugdaten werden dabei in Echtzeit übermittelt.

Alle Pkw und leichten Nutzfahrzeuge von Stellantis, die derzeit angeboten werden, sind vollständig mit HVO-Dieselkraftstoff kompatibel (Kraftstoffnorm EN 15940). Viele Euro 5- und Euro 6-Dieselfahrzeuge, die bereits auf den Straßen unterwegs sind, können diesen Kraftstoff ebenfalls ohne jede Modifikation nutzen. (aum)

Bilder zum Artikel
Stellantis hat einen mit HVO-Diesel betriebenen Citroën Berlingo und Fiat Ducato mit Sensoren und einer Box zur Erfassung der Daten zur CO2-Reduzierung ausgerüstet.

Stellantis hat einen mit HVO-Diesel betriebenen Citroën Berlingo und Fiat Ducato mit Sensoren und einer Box zur Erfassung der Daten zur CO2-Reduzierung ausgerüstet.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

