Der VW Amarok fährt schwarz

aum – 14. November 2025

VW bring den Amarok als Sondermodell „Dark Label“ mit schwarzen Anbauteilen und veredeltem Innenraum. Als Motor kommt der V6-Diesel mit 240 PS (177 kW), 600 Newtonmetern Drehmoment und 10-Gang-Automatikgetriebe zum Einsatz. Wählbar sind die drei dunklen Außenfarben Midnight Black Metallic, Dark Grey Metallic und Bright Blue Metallic.

Den Amarok Dark Label kennzeichnen unter anderem 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in mattem Schwarz. Auch Frontschürze, Kühlergrill und Unterfahrschutz sowie der seitliche Editionsschriftzug sind schwarz gehalten, die hinteren Scheiben verdunkelt. Schwarz gehalten sind auch B-Säule, Dachreling, Außenspiegel, Trittstufen und Türgriffe sowie die Stoßfänger und die Stylingbar. Dazu kommen abgedunkelte Rücklichtern.

Im Innenraum gibt es Sitze in dunklem Art-Velours, Türverkleidungen und die Mittelkonsole sowie ein Dachhimmel sind ebenfalls schwarz. Das Leder-Lenkrad mit Dark-Label-Emblem und Velours-Fußmatten, vorn mit Dark-Label-Schriftzug sind weitere Merkmale.

Die Preise für den VW Amarok Dark Label beginnen bei 68.468 Euro. (aum)

VW Amarok, Sondermodell „Dark Label".

VW Amarok, Sondermodell „Dark Label“.

VW Amarok, Sondermodell „Dark Label“.

VW Amarok, Sondermodell „Dark Label“.

VW Amarok, Sondermodell „Dark Label“.

VW Amarok, Sondermodell „Dark Label“.

VW Amarok, Sondermodell „Dark Label“.

VW Amarok, Sondermodell „Dark Label“.

VW Amarok, Sondermodell „Dark Label“.

VW Amarok, Sondermodell „Dark Label“.

VW Amarok, Sondermodell „Dark Label“.

VW Amarok, Sondermodell „Dark Label“.

