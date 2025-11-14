Der VW Amarok fährt schwarz

VW bring den Amarok als Sondermodell „Dark Label“ mit schwarzen Anbauteilen und veredeltem Innenraum. Als Motor kommt der V6-Diesel mit 240 PS (177 kW), 600 Newtonmetern Drehmoment und 10-Gang-Automatikgetriebe zum Einsatz. Wählbar sind die drei dunklen Außenfarben Midnight Black Metallic, Dark Grey Metallic und Bright Blue Metallic.

Den Amarok Dark Label kennzeichnen unter anderem 20-Zoll-Leichtmetallfelgen in mattem Schwarz. Auch Frontschürze, Kühlergrill und Unterfahrschutz sowie der seitliche Editionsschriftzug sind schwarz gehalten, die hinteren Scheiben verdunkelt. Schwarz gehalten sind auch B-Säule, Dachreling, Außenspiegel, Trittstufen und Türgriffe sowie die Stoßfänger und die Stylingbar. Dazu kommen abgedunkelte Rücklichtern.



Im Innenraum gibt es Sitze in dunklem Art-Velours, Türverkleidungen und die Mittelkonsole sowie ein Dachhimmel sind ebenfalls schwarz. Das Leder-Lenkrad mit Dark-Label-Emblem und Velours-Fußmatten, vorn mit Dark-Label-Schriftzug sind weitere Merkmale.



Die Preise für den VW Amarok Dark Label beginnen bei 68.468 Euro. (aum)



