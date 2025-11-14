Ducati kleidet zum Jubiläum neu ein

Zum 100-jährigen Bestehen im kommenden Jahr hat Ducati eine neue Bekleidungskollektion entworfen. „The Origin Collection“ besteht aus den drei Linien Heritage, Icon und Tomorrow, die von Drudi Performance gestaltet wurden und auch die Geschichte der Marke widerspiegeln sollen.

Die Heritage-Produkte greifen den 1977 von Giugiaro entworfenen ikonischen Markenschriftzug auf. Neben einem Sweat- und einem Poloshirt für Männer sowie T-Shirts auch für Frauen umfasst sie die Schutzjacke Heritage C3, erhältlich in Schwarz für Herren und Weiß für Damen. Sie wird von Dainese aus weichem Rindsleder hergestellt und erfüllt die neuesten Sicherheitsstandards. Die Jacke ist sowohl in Standard- als auch in perforierter Ausführung erhältlich und richtet sich primär an urbane Fahrer. Das Design greift die grafischen Elemente der Jacke auf und zeigt auf der Rückseite das von Giugiaro entworfene Logo – ein charakteristisches Merkmal der gesamten Linie.



Die Icon-Linie ist auf Lifestyle ausgerichtet. Zu den Kleidungsstücken für Damen und Herren gehört auch eine Lederjacke. Eine Kappe, ein Poloshirt, ein Kapuzen-Sweatshirt und ein T-Shirt – jeweils in Rot und Schwarz – bilden die limitierte Tomorrow-Linie, die das Ducati-Logo neu interpretiert. (aum)





