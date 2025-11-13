Logo Auto-Medienportal
Rückruf bei KTM und Husqvarna

aum – 13. November 2025

Wegen möglicher Materialfehler der Tankdeckeldichtungen ruft KTM Baureihen 125 und 390, die verwandten Modelle Husqvarna Svartpilen und Vitpilen 125 und 401 sowie die 990 Duke zurück. Die Dichtungen können kleine Risse bekommen, und Kraftstoff kann aus dem Tank laufen. Es handelt sich um Fahrzeuge des Modelljahrs 2024. Die betroffenen Kunden werden angeschrieben und um einen Termin beim Händler gebeten, der die Dichtung austauscht. Darüber hinaus können Kunden im Bereich „Service“ online prüfen, ob ihr Fahrzeug unter den Rückruf fällt. (aum)


Bilder zum Artikel
Tank einer KTM Duke.

Tank einer KTM Duke.

Photo: KTM via Autoren-Union Mobilität

Husqvarna Vitpilen 125 / 401.

Husqvarna Vitpilen 125 / 401.

Photo: Husqvarna via Autoren-Union Mobilität

