Essen 2025: Der „Classic & Prestige Salon“ gibt noch einmal alles

aum – 13. November 2025

Bevor im kommenden Jahr die Messe Essen den Klassikbereich selbst übernimmt, findet in diesem Jahr der „Classic & Prestige Salon“ des Veranstalters SIHA im Rahmen der Essen Motor Show (29.11.–7.11.; Previewday: 28.11.) letztmalig statt. Neben Oldtimern präsentieren zahlreiche Aussteller aus Deutschland und dem Ausland auf 17.000 Quadratmetern in zwei Hallen eine große Zahl Youngtimer, Supersportcars und Prestige-Automobile. Insgesamt sind es über 100 Fahrzeuge vom Fiat 8V und Bristol Aceca über verschiedene klassische Ferrari, Alfa Romeo, Lancia, Porsche und Aston Martin bis zum spektakulären ABT XGT.

Weitere spektakuläre Exponate sind Tuningfahrzeuge wie ein ein Mercedes-Benz SEC Cabriolet. ein Baby-Benz als zweitüriges Schrägheck-Kompaktmodell und eine auf 5,50 Meter verlängerte Mercedes-Benz G-Klasse, der einst als Mannschaftswagen für die Falkenjagd gebaut wurde.

Moderator, Tuner und Influencer Sidney „Sid“ Hoffmann wird auf dem Classic & Prestige Salon mit
drei eigenen Autos präsent sein und hat eine Autogrammstunde bei CK-Modelcars angekündigt, wo Fans unter anderem Modelle aus der Zeit der einstigen Kult-Serie „PS Profis“ finden. Freunde fernöstlicher Automobiltechnik kommen auf der Japan-Meile auf ihre Kosten und finden dort auch Fahrzeuge, die sich bei der AvD-Drift-Championship im Querfahren messen. Zudem informiert der Automobilclub von Deutschland über die von ihm veranstaltete AvD-Histo-Monte, die vom 9.
bis 14. Februar 2026 stattfinden wird. Ihre Route folgt den Spuren der legendären Original-Rallye.

Oldtimer aus unterschiedlichsten Epochen bringen die zahlreichen Händler und Museen zum Classic & Prestige Salon mit. Die Palette reicht vom Abarth 700 Bialbero über den Ford GT aus den 60er Jahren bis zum Ruf GT2 und einen getunten VW Käfer mit 145 PS und 2,4-Liter-Boxermotor. Ebenfalls nach Essen kommt das Technikmuseum Sinsheim mit ausgewählten Exponaten. Die renommierte ASC Classic Gala, ein jährlich stattfindender Concours d’Élegance im eindrucksvollen barocken Schlossgarten von Schwetzingen, stellt ihr Programm ebenso vor wie der Tourismusverein Schenna aus Südtirol, der zum 40. Jubiläum der Südtirol Classic einlädt.

Auch Clubs und Vereine präsentieren sich wieder mit teils originellen Ständen. Ein als Pop-Art-Kunstwerk gestalteter Porsche 928 wird am 6. Dezember zugunsten der Kinderkrebshilfe Tübingen versteigert. (aum)

Bilder zum Artikel
Dieser Porsche 911 Turbo und über 1000 weitere Fahrzeuge erwarten die Besucher vom 29. November bis 7. Dezember 2025 (Preview-Day: 28. November) auf der Essen Motor Show in der Messe Essen.

Photo: Messe Essen/Armin Huber via Autoren-Union Mobilität

Dieser Mercedes-Benz 300 SL Roadster von 1958 in Originalzustand und über 1000 weitere Fahrzeuge erwarten die Besucher vom 29. November bis 7. Dezember 2025 (Preview-Day: 28. November) auf der Essen Motor Show in der Messe Essen.

Photo: Messe Essen/Armin Huber via Autoren-Union Mobilität

Dieser 145 PS starke VW Käfer mit original Porsche-Fuchs-Felgen, Porsche-356-Armaturen und einem verstärkten Getriebe sowie 2,4-Liter-Motor von Krämer ist eines von über 1000 Fahrzeugen der Essen Motor Show vom 29. November bis 7. Dezember 2025 (Preview-Day: 28. November).

Photo: Messe Essen/Armin Huber via Autoren-Union Mobilität

Dieser Mitsubishi Lancer aus dem Jahr 2008 in Evo-Optik und über 1000 weitere Fahrzeuge erwarten die Besucher vom 29. November bis 7. Dezember 2025 (Preview-Day: 28. November) auf der Essen Motor Show in der Messe Essen.

Photo: Messe Essen/Armin Huber via Autoren-Union Mobilität

Dieser getunte VW Golf II mit VR-6-Turbo und 4-Motion ist eines von über 1000 Fahrzeugen der Essen Motor Show vom 29. November bis 7. Dezember 2025.

Photo: Privat via Autoren-Union Mobilität

