Benzin ist in Berlin am billigsten, Diesel im Saarland

Nach wie vor sind die Kraftstoffpreise von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Aktuell zahlen Autofahrer in Bremen und Brandenburg am meisten für einen Liter. Bremen verlangt nach ADAC-Auswertung im Schnitt 1,704 Euro für den Liter Super E10, Brandenburger zahlen mit 1,681 Euro für Diesel den höchsten Preis. In Berlin als günstigstem Bundesland kostet Benzin im Mittel 1,642 Euro, das sind über sechs Cent weniger als in Bremen. Diesel ist im Saarland mit 1,605 Euro am billigsten. Das sind 7,6 Cent weniger als n Brandenburg.

Wie teuer aktuell Diesel-Kraftstoff ist und auch, welche regionalen Unterschiede es gibt, zeigt vor allem ein Blick auf Berlin: Dort ist Diesel in der heutigen Momentaufnahme von 11 Uhr nur noch 0,3 Cent günstiger als Super E10, obwohl Diesel um rund 20 Cent je Liter niedriger besteuert wird. Laut ADAC ist der hohe Dieselpreis zwar auch auf die laufende Heizperiode und den dadurch erhöhten Bedarf an Heizöl zurückzuführen. Das Ausmaß des hohen Dieselpreises könne damit allein jedoch nicht erklärt werden, sondern dürfte ebenfalls dem Gewinnstreben der Mineralölkonzerne geschuldet sein, meint der Automobilclub. (aum)



