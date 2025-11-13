Fiat Grande Panda überzeugt italienische Automobiljournalisten

Die Vereinigung der italienischen Automobiljournalisten (UIGA) hat den Fiat Grande Panda zum „Auto Europa 2026“ gewählt. Die nationale Auszeichnung – nicht zu verwechseln mit Europas Auto des Jahres – bewertet das gesamte Ökosystem eines Fahrzeugs. Berücksichtigt wurden neben den Stimmen der Journalisten auch die Meinung von 160 Branchenspezialisten sowie einer öffentlichen Online-Abstimmung.

Die UIGA vergibt die Auszeichnung zum „Auto Europa“ seit 40 Jahren. Maßgebliche Kriterien sind Innovation, Design und Qualität. Der Fiat Grande Panda beeindruckte die Jury durch einen zeitgemäßen und kundenorientierten Ansatz. (aum)